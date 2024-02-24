33-річний водій буса був за кермом в нетверезому стані

У п’ятницю пізно ввечері, 23 лютого, на трасі поблизу села Шабельня Рава-Руської громади на Львівщині водій мікроавтобуса Mercedes Sprinter на смерть збив 23-річного пішохода та втік. Втікача вже розшукали, ним виявився 33-річний мешканець Львівського району. Він їхав за кермом п’яний.

За даними поліції Львівщини, смертельна ДТП сталась близько 23:00 на автодорозі неподалік села Шабельня Львівського району. Водій скоїв наїзд на 23-річного чоловіка. Внаслідок ДТП пішохід загинув, а водій з місця події втік.

Вивчивши записи камер відеоспостереження системи «Безпечна Львівщина», правоохоронці встановили, що наїзд на чоловіка скоїв водій мікроавтобуса Mercedes Sprinter – 33-річний мешканець Львівського району, який керував транспортним засобом у стані алкогольного сп’яніння. Водія затримали, а мікроавтобус, яким було скоєно наїзд, вилучили на спецмайданчик.

Cмертельна ДТП сталася у Рава-Руській громаді

За фактом аварії слідчі відкрили кримінальне провадження за порушення правил дорожнього руху водіями у стані сп’яніння (ч.3 ст.286-1 ККу). Винуватцю загрожує позбавлення волі на строк від п’яти до 10 років з позбавленням права керувати транспортними засобами на той самий термін.