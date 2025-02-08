Водій мікроавтобуса їхав за кермом п'яний

Жовківський районний суд Львівської області виніс вирок 34-річному Юрію Зиверу, який у нетверезому стані за кермом мікроавтобуса Mercedes Benz V220 D збив пішохода біля Рави-Руської та з місця аварії втік, залишивши постраждалого. Винуватцю аварії присудили умовне покарання.

За матеріалами справи, аварія сталася 23 лютого 2024 року близько 23:00 неподалік села Шабельня Рава-Руської громади. Юрій Зивер, який був за кермом Mercedes Benz V220 D у нетверезому стані, здійснив наїзд на 23-річного пішохода, який йшов у попутному напрямку. У результаті пішохід отримав важкі травми, а винуватець з місця аварії втік, не надавши постраждалому допомоги.

У судовому засіданні обвинувачений свою вину визнав. З його слів, він спочатку не помітив, що збив людину, а згодом зрозумів, що сталося, і був у шоковому стані. Також підтвердив, що він вживав алкоголь, коли допомагав знайомому вивантажувати огорожу. Обвинувачений зазначив, що щиро розкаюється у вчиненому та відшкодував потерпілим родичам завдану шкоду.

Суддя Мар’яна Олещук визнала Юрія Зивера винним у залишенні постраждалого у небезпеці (ч. 1 ст. 135 ККУ) та призначила йому як покарання два роки позбавлення волі. Водночас вироком суду винуватця звільнили від основного покарання, встановивши два роки іспитового терміну. На вирок ще може бути подана апеляція.

Як повідомляла поліція Львівщини, 23-річний пішохід внаслідок аварії загинув. Винуватця аварії розшукала поліція.