Чин прощання відбувався у Гарнізонному храмі

У суботу, 4 квітня, у Львові попрощалися з військовослужбовцем територіального центру комплектування Олегом Авдєєвим, якого вбили 2 квітня. Чин похорону відбувся у Гарнізонному храмі святих апостолів Петра і Павла, після чого пройшла загальноміська церемонія прощання у центрі міста. Поховали військового на полі почесних поховань №87 Личаківського кладовища.

У Гарнізонний храм, де зазвичай відбуваються цецремонії прощання із загиблими військовими, прийшли колеги, друзі й родичі Олега Авдєєва. Біля труни стояли найближчі – дружина, мати і двоюрідна сестра. Поруч – побратими, посестри та знайомі. Людей у цивільному було обмаль – більшість присутніх були у військовій формі. Попрощатись із військовим прийшов міський голова Львова Андрій Садовий.

Після чину похорону у храмі процесія вирушила до міської ради, де відбулася загальноміська церемонія прощання, а згодом – на Личаківське кладовище.

На прощання прибув міський голова. Фото ZAXID.NET

На полі почесних поховань №87 людей зібралося небагато, більшість – військові. Біля могили стояли найближчі родичі. Серед тих, хто прийшов попрощатися, була військовослужбовиця Лідія, яка служила разом із Олегом Авдєєвим. Вона згадує його як відкриту і неконфліктну людину.

«Він був надзвичайно позитивною та інтелігентною людиною. Відкритий, безпосередній, один з найкращих. Абсолютно неконфліктний, з ним було легко працювати. Це великий стрес для колективу. Багато хлопців повернулися з бойових дій і зараз виконують цю роботу, але стикаються з агресією. Люди в мирному Львові ходять з ножами», – каже вона.

Після завершення церемонії люди поволі почали розходитись, військові на кілька хвилин затримувались біля могили свого побратима, мовчки віддаючи шану загиблому.

На кладовищі було небагато людей. Фото ZAXID.NET

На полі почесних поховань №87 з’явилася ще одна свіжа могила. Поруч – десятки дерев’яних хрестів і синьо-жовтих прапорів.

Олег Авдєєв загинув від ножового удару в шию під час оповіщення на вул. Патона та помер дорогою до лікарні. За підозрою в його вбивстві затримали 34-річного інспектора Львівської митниці Андрія Труша. Його відправили під варту без права внесення застави.