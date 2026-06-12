Монастир є пам'яткою архітектури XVIII століття

Релігійна організація УПЦ МП відмовляється звільняти та передавати державі комплекс споруд Свято-Богоявленського монастиря у Кременці. Про це стало відомо у середу, 10 червня, коли до монастиря приїхали державні виконавці за рішенням суду, повідомило «Суспільне.Тернопіль».

У коментарі ZAXID.NET директор Кременецько-Почаївського державного історико-архітектурного заповідника (ДІАЗу) Василь Ільчишин розповів, що цьогоріч у травні суд зобов'язав УПЦ МП повернути на баланс держави пам’ятку архітектури – комплекс споруд XVIII ст. у Кременці. Представники ДІАЗу разом зі службовцями виконавчої служби 10 червня прийшли до монастиря, але їх зустріли монахині разом із натовпом немісцевих людей.

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«Наразі там розміщується жіночий монастир УПЦ МП, але монахині відмовляються виконувати рішення суду. Представники виконавчої служби мали зайти у монастир для перевірки виконання судового рішення. Однак там були близько 150 агресивно налаштованих жінок, які не пропустили ані мене, ані виконавців», – розповів директор ДІАЗу Василь Ільчишин.

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Він додав, що під час розмови жінки самі зізналися, що вони немісцеві. Також на місці інциденту було багато дітей. Директор припускає, що натовп біля монастиря зібрався після того, як у телеграм-каналах прихильників УПЦ МП поширили інформацію про начебто силове захоплення будівель.

За його словами, виконавці намагалися зв’язатися з ігуменею монастиря, щоб вона запустила їх на територію. Їхні прохання проігнорували. Наразі виконавча служба задокументувала, що на територію монастиря неможливо потрапити, щоб оглянути майно державного заповідника. Після цього представники ДІАЗу та виконавчої служби покинули монастир.

Виконавча служба біля стін монастиря у Кременці/фото news.church.ua

Нагадаємо, комплекс споруд Богоявленського монастиря тривалий час орендувала релігійна організація УПЦ МП. З вересня 2023 року договір оренди завершився. Кременецько-Почаївський ДІАЗ ініціював позов про повернення майна. У травні 2026 року Західний апеляційний господарський суд зобов'язав УПЦ МП повернути будівлі у власність держави.

Свято-Богоявленський жіночий монастир – це культова споруда в місті Кременці Тернопільської області, пам’ятка архітектури національного значення XVIII ст. До ансамблю монастиря входять Богоявленський собор, двоповерховий чернечий корпус із Миколаївською церквою, дзвіниця з церквою преподобного Іова Почаївського та господарські будівлі. Монастир кілька разів відновлювали. З 1990 року там облаштували жіночий монастир УПЦ МП. Безоплатною орендою релігійна організація користувалася понад 30 років.