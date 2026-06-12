Увечері четверга, 11 червня, на проспекті Соборності в Луцьку сталася сутичка між місцевим жителем і групою оповіщення. Працівники ТЦК здійснили попереджувальні постріли поблизу натовпу, який намагався перешкодити затриманню військовозобов'язаного. Зрештою, чоловік зміг утекти.

Відео з місця події поширили місцеві телеграм-канали. На кадрах видно, як п’ятеро людей у військовій формі та балаклавах оточують автомобіль. Один із них ногою розбиває бокове скло, після чого водій починає тікати.

З іншого ракурсу очевидці зафільмували, як працівники ТЦК розганяли натовп, який обурювався переслідуванням лучанина. Також чути звуки пострілів.

Речниця Волинського обласного ТЦК та СП Уляна Кравчук розповіла ZAXID.NET, що під час втечі від групи оповіщення водій створив реальну загрозу військовослужбовцям, які перебували перед його автомобілем, а також зіткнувся зі службовим транспортом ТЦК і цивільною машиною.

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«Громадянин погрожував ножем, після чого залишив автомобіль і продовжив тікати пішки. У ході переслідування, з огляду на агресивну поведінку правопорушника та близько 50 людей навколо, військовослужбовці здійснили два попереджувальні постріли зі стартового пістолета», – зазначила Уляна Кравчук.

За її інформацією, після цього чоловік скористався натовпом і зник у невідомому напрямку. Наразі правоохоронці встановлюють його місцеперебування та надають правову оцінку події.

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12 червня на інцидент відреагували в представництві Уповноваженого Верховної Ради з прав людини у Волинській області. Там заявили, що про подію дізналися із медіа та зафіксували ознаки можливих порушень прав людини, зокрема щодо застосування заходів примусу, які потребують перевірки.

У поліції Волині повідомили, що відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 350 КК України (погроза або насильство щодо службової особи чи громадянина, який виконує громадський обов’язок) та розшукують утікача.