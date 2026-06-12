Pepco готується відкрити перші магазини в Україні в жовтні

Українські ТРЦ підтвердили переговори щодо відкриття магазинів польської мережі Pepco. За словами представників торгових центрів, домовленості на фінальній стадії, а перші відкриття можуть відбутися до кінця жовтня 2026 року. Про переговори з ритейлером розповіла комерційна директорка Dragon Capital Property Management Наталія Кравець, пише «Інтерфакс-Україна».

«Ми ведемо перемовини для трьох з наших п’яти ТРЦ, вони на просунутій стадії», – зазначила Наталія Кравець.

Одним із перших міст, де може з’явитися магазин Pepco, може стати Тернопіль. У ТРЦ «Подоляни» повідомили, що перебувають на фінальному етапі погодження умов співпраці з польським ритейлером.

«Ми на стадії підписання договору ТРЦ “Подоляни” з Pepco, вже всі ключові моменти обговорені. Не тільки наші відвідувачі чекають цей бренд, а й орендарі. Приблизна дата відкриття – кінець жовтня – початок листопада», – розповіла директорка з розвитку ТРЦ «Подоляни» Тетяна Чубак.

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За її словами, магазин можуть відкрити одночасно із запуском другої черги торгового центру, яку запланували на 15 жовтня.

У луцькому ТРЦ «Порт Сіті» бренд уже представлений у форматі стоку. Водночас керівництво торгового центру веде переговори про відкриття повноцінного магазину мережі.

«Якщо ми дійдемо згоди з Pepco, він буде дуже займати серйозне місце в нашому ТРЦ і по трафіку, і, відповідно, по любові наших відвідувачів, тому що його чекають, його знають дуже добре», – зазначила CEO «Порт Сіті» Наталія Антоненко.

Водночас на ринку звернули увагу і на можливу конкуренцію між новим дискаунтером та українськими мережами. Генеральна директорка групи Arricano Анна Чуботіна зазначила, що вихід Pepco може вплинути на окремі категорії діючих орендарів.

«Нам було б цікаво відкрити їх в наших регіональних торгових центрах у Кривому Розі та Запоріжжі з огляду на запит від нашої цільової аудиторії. На жаль, вони зараз не розглядають відкриття у цих регіонах. Спілкуємося щодо Києва», – повідомила вона.

До слова, раніше СЕО Retail & Development Advisor (RDA) Андрій Лотоцький теж повідомляв, що мережа активно веде переговори з українськими ТРЦ, зокрема львівським King Cross Leopolis, київським Respublika Park, а також з девелоперською компанією Dragon Capital Property Management, до портфеля якої входять Victoria Gardens у Львові, Smart Plaza Obolon, Piramida та «Аладдін» у Києві.

Довідково. Pepco – це відома польська мережа магазинів одягу, товарів для дому та повсякденного вжитку. Компанію заснували ще у 1999 році, наразі мережа налічує понад 4 тис. магазинів у 18 країнах Європи та входить до складу Pepco Group, акції якої торгуються на Варшавській фондовій біржі.

Як писав ZAXID.NET, Pepco заявила про намір відкрити в Україні до десяти магазинів до кінця 2026 року. Офіційним ексклюзивним представником мережі на українському ринку є консалтингова компанія Retail&Development Advisor (RDA).

18 травня польський ритейлер Pepco зареєстрував в Україні нову юридичну особу – ТОВ «Пепко Україна», свідчать дані сервісу «Опендатабот».Очолила новостворене ТОВ Ольга Чабала – партнерка Byword Consulting, яка займається юридичним супроводом бізнесу, бухгалтерським та кадровим аутсорсингом. Статутний капітал «Пепко Україна» становить 1 млн грн. Засновником компанії є британська структура PEO (TRE) Limited, а кінцевими бенефіціарами вказані Теодор Ле Ру де Клерк і Луї Жакобюс Дю Пріз із Південної Африки.