Косівська мальована кераміка є елементом нематеріальної культурної спадщини ЮНЕСКО

Храм УГКЦ парафії Святого Василія Великого у Косові на Прикарпатті планують оздобити в стилі традиційної косівської мальованої кераміки. Ескізи інтер’єру храму підготують студенти Карпатського національного університету імені Василя Стефаника. Про це повідомили агентство «Укрінформ» та «Суспільне» з посиланням на мера Косова Юрія Плосконоса.

За словами мера, ідея створення інтер’єру церкви в стилі косівської кераміки належить професорці катедри дизайну і теорії КНУВС Ірині Дундяк. Студенти катедри в межах дипломних робіт запропонують варіанти оформлення інтер’єру храму, іконостасу та зовнішніх елементів у відповідній стилістиці.

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Варіанти ескізів планують отримати вже у жовтні. Кращі з цих робіт обиратимуть спільно церковна громада та викладачі катедри.

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«Така робота сприятиме популяризації косівської кераміки. Це буде така наша “фішка”, ще один туристичний магніт громади», – сказав Юрій Плосконос.

Він також нагадав, що церкву УГКЦ звели в центрі Косова ще на початку 2000-х років, однак через брак коштів після пожежі в іншому храмі громада не змогла завершити оздоблення інтер’єру.

Фінансування робіт у храмі парафії Святого Василія Великого планують здійснювати з місцевого бюджету, а також Косівська громада подаватиме проєкт на отримання гранту від Українського культурного фонду.

Косівська мальована кераміка – найбільш відома гуцульська кераміка, що отримала назву від місця її створення – міста Косова на Івано-Франківщині, околиці якого багаті на глину. Гончарство тут було одним із основних ремесел, що дозволило місцевим майстрам розвити свій унікальний стиль. Виробництво косівської кераміки розвинулося в трьох центрах: Пістині, Косові (з селами Старий Косів, Смодна, Вербовець, Москалівка, Монастирське) і Кутах (з селом Старі Кути).