Запобіжний захід для Германа Галущенка продовжили ще на два місяці

Вищий антикорупційний суд ухвалив рішення продовжити запобіжний захід для колишнього міністра енергетики Германа Галущенка у вигляді тримання під вартою ще на два місяці. Одночасно суд зменшив суму альтернативної застави до 150 млн грн. Про це у п’ятницю, 12 червня, повідомили у Центрі протидії корупції.

Слідчий суддя ВАКС частково задовольнив клопотання детектива НАБУ щодо продовження арешту ексміністра. Раніше розмір застави становив 200 млн грн, однак тепер її скоротили на 50 млн грн.

Лише важливі новини – підписуйся на наш WhatsApp-канал

Нагадаємо, Галущенко є фігурантом розслідування НАБУ у межах масштабної антикорупційної операції «Мідас», про яку правоохоронці повідомили у листопаді 2025 року. За версією слідства, учасники схеми отримували неправомірну вигоду від контрагентів «Енергоатому» у розмірі від 10% до 15% від вартості укладених контрактів. Гроші, як стверджують правоохоронці, сплачувалися за безперешкодне проведення платежів та збереження статусу постачальників.

Не пропустіть найважливіше Додайте ZAXID.NET у вибрані в Google

Додати

Серед імовірних організаторів схеми прокурори називають бізнесменів Олександра Цукермана та Тимура Міндіча. За даними САП, останній мав значний вплив на окремих високопосадовців уряду, зокрема на тодішнього міністра енергетики Германа Галущенка.

Спочатку ексміністр проходив у справі як свідок. Однак після розвитку розслідування його відсторонили від посади міністра юстиції, а згодом звільнили з уряду. У лютому 2026 року Галущенка затримали під час спроби виїзду з України та оголосили йому підозру.

17 лютого суд обрав для Галущенка запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави.