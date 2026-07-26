Російська ракета-дрон «Бандероль»

Уранці неділі, 26 липня, російська ракета-дрон «Бандероль» атакувала приватний будинок у Слобідському районі Харкова. Унаслідок влучання, попередньо, загинула одна людина. Про це повідомили міський голова Харкова Ігор Терехов та керівник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Влучання сталось близько 9:00. Станом на 10:04 було відомо про дев’ятьох постраждалих, включно з двома дітьми. Пошкоджень зазнали понад десять приватних житлових будинків.

«Бандероль» (S8000) – це російський дешевий гібрид дрона-камікадзе та малогабаритної ракети, розроблений підсанкційним підприємством «Кронштадт». Уперше її зафіксували наприкінці 2024 року на полігоні «Капустин Яр».

Технічні характеристики:

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довжина – 5 м,

діаметр – 30 см,

розмах крил – 2,2 м (має розкладні крила та стабілізатори),

швидкість (крейсерська / максимальна): 520–560 км/год / 620–650 км/год,

дальність польоту – до 500 км,

двигун – китайський реактивний Swiwin SW800Pro,

паливо – авіаційний гас (маса 50–65 кг),

бойова частина – уламково-фугасна (ОФБЧ-150) масою 114,3 кг (вибухівка – 49,5 кг).

Нагадаємо, 26 липня російські війська обстріляли Київ і Кривий Ріг, застосувавши балістичні ракети та реактивні безпілотники. У Кривому Розі росіяни знищили єдиний в місті будівельний гіпермаркет «Епіцентр», а в Києві атакували цивільну інфраструктуру та автомобілі.