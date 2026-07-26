Рятувальник ліквідовує наслідки російської атаки на Київ, 26 липня 2026 рік

У ніч на неділю, 26 липня, російські війська обстріляли Київ. Унаслідок атаки виникли пожежі в трьох районах міста. Про це повідомили в пресслужбі ДСНС.

У Деснянському районі згоріли склад, десять автомобілів і вантажівка на стоянці. У Шевченківському районі палала чотириповерхова відселена будівля, а в Солом’янському – сталася пожежа й руйнування в нежитловому приміщенні. Рятувальники ліквідували всі займання. За попередніми даними, постраждалих немає.

До того ж вранці росіяни обстріляли й Кривий Ріг. Під удар потрапив торгівельний центр, де спалахнула масштабна пожежа. Інформацію про можливих постраждалих уточнюють, повідомив керівник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа.

За даними місцевих медіа, йдеться про торгівельний центр «Епіцентр».

Якщо хочете читати головні новини дня оперативно Додайте ZAXID.NET у вибрані в Google

Додати

«Росіяни спалили єдиний у Кривому Розі будівельний гіпермаркет. Він пропрацював майже 19 років – з грудня 2007. Та забезпечував роботою близько 400 людей», – пише онлайн-медіа «СВОЇ. Кривий Ріг».

Зазначимо, уночі Повітряні сили ЗСУ оголосили загрозу застосування балістичного озброєння для Києва, а вранці попередили про небезпеку реактивних БпЛА для Кривого Рогу.

Доповнено. Поліція Києва повідомила про трьох постраждалих внаслідок нічної ворожої атаки. Усі потерпілі – мешканці Соломʼянського району. Медики надають їм необхідну допомогу.

За даними поліції, у місті також пошкоджено офісну будівлю, складські приміщення та автомобілі.

Нагадаємо, 7 липня росіяни знищили логістичний центр компанії «Нова пошта» у Кривому Розі. Унаслідок атаки працівники сортувального центру не постраждали, оскільки перебували в укриттях.