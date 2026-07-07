Наслідки атаки на термінал «Нової пошти» у Кривому Розі

У ніч на вівторок, 7 липня, російські окупанти вдарили по логістичному центру компанії «Нова пошта» у Кривому Розі. Внаслідок атаки зайнялася масштабна пожежа, яка знищила центр.

Про атаку на Кривий Ріг повідомили голова Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа та мер міста Олександр Вілкул. За словами Вілкула, уночі 7 липня реактивний безпілотник атакував цивільний обʼєкт логістичної компанії.

Місцеві телеграм-канали поширили відео, на якому видно масштабну пожежу на сортувальному терміналі «Нової пошти». На кадрах видно центр, охоплений вогнем, біля якого стоять вантажівки з брендуванням Nova Post.

У пресслужбі «Нової пошти» повідомили, що внаслідок атаки працівники сортувального центру не постраждали, оскільки перебували в укриттях.

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«Попри атаку, ми забезпечуємо безперервність логістичних процесів і тримаємо все під контролем. За роки повномасштабної війни ми побудували систему, яка дозволяє оперативно реагувати на подібні виклики. Компанія вже задіяла резервні логістичні схеми, тому наразі доставка відправлень здійснюється без суттєвих змін, а мережа працює у штатному режимі», – повідомили у пресслужбі компанії.

Клієнтам компенсують 100% оголошеної вартості втрачених внаслідок атаки посилок. Детальна інформація щодо пошкодженого вантажу буде встановлена найближчим часом.

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Зазначимо, влітку росіяни активізували атаки на українську логістику, зокрема на обʼєкти «Нової пошти». Так, 31 травня окупанти знищили відділення №1 у Дніпрі, а 15 червня – найсучасніший сортувальний термінал у Києві. 17 червня росіяни завдали подвійного удару по сортувальному хабу «НП» в Сумах, а 6 липня пошкодили термінал компанії у Дніпрі.