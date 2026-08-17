Тиск має зростати, доки Москва не завершить свою війну, заявила Каллас

Європейський Союз восени планує представити новий масштабний пакет санкцій проти Росії, який може стати найбільшим з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Про це в інтерв’ю німецькій газеті Die Welt розповіла верховна представниця ЄС із закордонних справ і політики безпеки Кая Каллас.

«Санкції ЄС вже дорого коштували Росії, позбавивши її військову машину понад 1 трлн євро (1,16 трлн доларів), і восени я запропоную наймасштабніший санкційний список від початку війни», – сказала Каллас.

У разі його ухвалення кількість російських фізичних осіб, компаній та організацій, які перебувають під санкціями ЄС, може зрости приблизно на третину.

Очікується, що нові обмеження стосуватимуться, зокрема, російських політиків і компаній, а також доходів РФ від експорту нафти та газу.

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Глава дипломатії ЄС не уточнила терміни чи деталі нового санкційного пакета. Для запровадження санкцій необхідна одностайна підтримка всіх 27 держав-членів Євросоюзу.

Каллас також зазначила, що сподівається на зближення позицій Європи та США щодо санкцій проти Росії на тлі розгляду у Конгресі законопроєкту, ініційованого сенатором-республіканцем Ліндсі Гремом, який помер у липні. Зокрема, йдеться про можливе посилення вторинних санкцій проти країн, які купують російські енергоносії.

Нагадаємо, 23 липня Євросоюз схвалив 21-й пакет санкцій проти Росії через війну в Україні, запровадивши обмеження проти російських банків, криптовалютних компаній, платформ для торгівлі російською нафтою та суден, які допомагають російському тіньовому флоту. Узгодити новий пакет санкцій вдалося після того, як Греція зняла вето, отримавши дозвіл на перевезення російського LNG до третіх країн.