Расселл з подвійним подіумом Red Bull переміг на Гран-прі Азербайджану
Перегони в Баку запам'ятались трьома аваріями і 7-ма сходженнями пілотів
У суботу, 26 вересня, на вулицях Баку відбулась гонка Гран-прі Азербайджану – 15-го етапу сезону Формули-1. Через святкування Дня пам’яті, який щороку відзначається в країні 27 вересня, весь гоночний вікенд Формули-1 змістили на один день.
У кваліфікації, яка відбулась напрередодні, поул завоював пілот Mercedes Джордж Расселл. З другої сходинки стартував Шарль Леклер з Ferrari, а топ-3 замикав представник McLaren Оскар Піастрі.
Переможцем Гран-прі Азербайджану став Джордж Расселл. Цікаво, що на останньому колі його ледь не обійшов Макс Ферстаппен – бракувало 0,169 с. Цікаво, що пілот Red Bull розпочинав гонку восьмим і зумів відіграти 6 позицій. Топ-3 замкнув його напарник по команді Ісак Аджар, якому керівництво австрійської конюшні наказало пропустили зіркового колегу вперед.
Варто зазначити, що Рассел не просто переміг – він завоював свій перший «Великий шлем» (поул-позиція, найшвидше коло, лідерство на кожному колі+ перемога).Не пропустіть найважливіше Додайте ZAXID.NET у вибрані в Google
Лідер загального заліку Андреа Кімі Антонеллі через аварію у кваліфікації розпочав Гран-прі з 16-ї позиції і зміг фінішувати п’ятим.
До слова, етап в Баку ознаменувався одразу трьома аваріями і 7 достроковими сходженнями пілотів – гонку не змогли закінчити Ленс Стролл і Фернандо Алонсо (обидва Aston Martin), Александр Албон (Williams), П'єр Гаслі і Франко Колапінтно (обидва Alpine), Ландо Норріс (McLaren) і Валттері Боттас (Cadillaс).
Гран-прі Азербайджану, топ-10:
- 1. Джордж Расселл (Mercedes) – 51 коло
- 2. Макс Ферстаппен (Red Bull) +0,196 с
- 3. Ісак Аджар (Red Bull) +10,704
- 4. Шарль Леклер (Ferrari) +14,136
- 5. Кімі Антонеллі (Mercedes) +14,512
- 6. Льюїс Гамільтон (Ferrari) +22,382
- 7. Арвід Ліндблад (RB) +31,159
- 8. Естебан Окон (Haas) +31,189
- 9. Олівер Берман (Haas) +31,929
- 10. Карлос Сайнс (Williams) +32,416
Загальний залік пілотів, очки:
- 1. Кімі Антонеллі (Mercedes) – 302 очки
- 2. Джордж Расселл (Mercedes) – 236
- 3. Льюїс Гамільтон (Ferrari) – 199
- 4. Ландо Норріс (McLaren) – 186
- 5. Шарль Леклер (Ferrari) – 179
- 6. Макс Ферстаппен (Red Bull) – 163
- 7. Оскар Піастрі (McLaren) – 120
- 8. Ісак Аджар (Red Bull) – 86
- 9. Ліам Лоусон (RB) – 59
- 10. П’єр Гаслі (Alpine) – 41
У Кубку конструкторів лідирувати продовжує Mercedes. Ferrari збільшив відрив від McLaren до 72 очок.
Кубок конструкторів:
- 1. Mercedes – 538 очок
- 2. Ferrari – 378
- 3. McLaren – 306
- 4. Red Bull – 263
- 5. RB – 83
- 6. Alpine – 68
- 7. Haas – 27
- 8. Audi – 17
- 9. Williams – 12
- 10. Aston Martin – 3
- 11. Cadillac – 0
Наступна гонка відбудеться за тиждень, 4 жовтня, в Бахрейні.