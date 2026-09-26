У суботу, 26 вересня, на вулицях Баку відбулась гонка Гран-прі Азербайджану – 15-го етапу сезону Формули-1. Через святкування Дня пам’яті, який щороку відзначається в країні 27 вересня, весь гоночний вікенд Формули-1 змістили на один день.

У кваліфікації, яка відбулась напрередодні, поул завоював пілот Mercedes Джордж Расселл. З другої сходинки стартував Шарль Леклер з Ferrari, а топ-3 замикав представник McLaren Оскар Піастрі.

Переможцем Гран-прі Азербайджану став Джордж Расселл. Цікаво, що на останньому колі його ледь не обійшов Макс Ферстаппен – бракувало 0,169 с. Цікаво, що пілот Red Bull розпочинав гонку восьмим і зумів відіграти 6 позицій. Топ-3 замкнув його напарник по команді Ісак Аджар, якому керівництво австрійської конюшні наказало пропустили зіркового колегу вперед.

Варто зазначити, що Рассел не просто переміг – він завоював свій перший «Великий шлем» (поул-позиція, найшвидше коло, лідерство на кожному колі+ перемога).

Не пропустіть найважливіше Додайте ZAXID.NET у вибрані в Google

Додати

Лідер загального заліку Андреа Кімі Антонеллі через аварію у кваліфікації розпочав Гран-прі з 16-ї позиції і зміг фінішувати п’ятим.

До слова, етап в Баку ознаменувався одразу трьома аваріями і 7 достроковими сходженнями пілотів – гонку не змогли закінчити Ленс Стролл і Фернандо Алонсо (обидва Aston Martin), Александр Албон (Williams), П'єр Гаслі і Франко Колапінтно (обидва Alpine), Ландо Норріс (McLaren) і Валттері Боттас (Cadillaс).

Гран-прі Азербайджану, топ-10:

1. Джордж Расселл (Mercedes) – 51 коло

2. Макс Ферстаппен (Red Bull) +0,196 с

3. Ісак Аджар (Red Bull) +10,704

4. Шарль Леклер (Ferrari) +14,136

5. Кімі Антонеллі (Mercedes) +14,512

6. Льюїс Гамільтон (Ferrari) +22,382

7. Арвід Ліндблад (RB) +31,159

8. Естебан Окон (Haas) +31,189

9. Олівер Берман (Haas) +31,929

10. Карлос Сайнс (Williams) +32,416

Загальний залік пілотів, очки:

1. Кімі Антонеллі (Mercedes) – 302 очки

2. Джордж Расселл (Mercedes) – 236

3. Льюїс Гамільтон (Ferrari) – 199

4. Ландо Норріс (McLaren) – 186

5. Шарль Леклер (Ferrari) – 179

6. Макс Ферстаппен (Red Bull) – 163

7. Оскар Піастрі (McLaren) – 120

8. Ісак Аджар (Red Bull) – 86

9. Ліам Лоусон (RB) – 59

10. П’єр Гаслі (Alpine) – 41

У Кубку конструкторів лідирувати продовжує Mercedes. Ferrari збільшив відрив від McLaren до 72 очок.

Кубок конструкторів:

1. Mercedes – 538 очок

2. Ferrari – 378

3. McLaren – 306

4. Red Bull – 263

5. RB – 83

6. Alpine – 68

7. Haas – 27

8. Audi – 17

9. Williams – 12

10. Aston Martin – 3

11. Cadillac – 0

Наступна гонка відбудеться за тиждень, 4 жовтня, в Бахрейні.