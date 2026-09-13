Андреа Кімі Антонеллі

У неділю, 13 вересня, на вуличній трасі в Мадриді відбулась чотирнадцята гонка сезону Формули-1 – Гран-прі Іспанії. У кваліфікації, яка пройшла напрередодні, поул завоював Ландо Норріс з команди McLaren. Другу сходинку посів Кімі Антонеллі з Mercedes, а третім став Макс Ферстаппен з Red Bull.

Переможцем Гран-прі Іспанії став Кімі Антонеллі. Другим фінішував Макс Ферстаппен, а замкнув топ-3 Ландо Норріс.

Вже на старті проблеми з гальмами виникли у Льюїса Гамільтона – пілот Ferrari монотонно опустився з 4-го на 10-те місце, а після заїзду в бокс завершив свій виступ. За трохи вилетів і Ленс Стролл (Aston Martin), врізавшись у стіну.

Таким чином, завдяки віртуальному сейфті-кару і не дуже вдалому «безкоштовному» піт-стопу Норріс втратив лідерство і опустився на п’яту сходинку.

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Майже всю гонку першим з одним піт-стопом їхав Шарль Леклер, однак не дочекався ще одного сейфті-кару і за 9 кіл до завершення змушений був їхати за обов'язковою заміною шин, віддавши лідерство Антонеллі.

Гран-прі Іспанії, топ-10:

1. Кімі Антонеллі (Mercedes) – 57 кіл

2. Макс Ферстаппен (Red Bull) +4,351 с

3. Ландо Норріс (McLaren) +5,089

4. Шарль Леклер (Ferrari) +29,116

5. Джордж Расселл (Mercedes) + 29,829

6. Ліам Лоусон (RB) +1 коло

7. Франко Колапінто (Alpine) +1 коло

8. Оскар Піастрі (McLaren) +1 коло

9. Арвід Ліндблад (RB) +1 коло

10. Ніко Гюлькенберг (Audi) +1 коло

Загальний залік пілотів, очки:

1. Кімі Антонеллі (Mercedes) – 292 очки

2. Джордж Расселл (Mercedes) – 211

3. Льюїс Гамільтон (Ferrari) – 191

4. Ландо Норріс (McLaren) – 186

5. Шарль Леклер (Ferrari) – 167

6. Макс Ферстаппен (Red Bull) – 145

7. Оскар Піастрі (McLaren) – 120

8. Ісак Аджар (Red Bull) – 71

9. Ліам Лоусон (RB) – 59

10. П’єр Гаслі (Alpine) – 41

У Кубку конструкторів лідирувати продовжує Mercedes. McLaren скоротив відставання від Ferrari до 52 очки.

Кубок конструкторів:

1. Mercedes – 503 очки

2. Ferrari – 358

3. McLaren – 306

4. Red Bull – 230

5. RB – 77

6. Alpine – 68

7. Haas – 21

8. Audi – 17

9. Williams – 11

10. Aston Martin – 3

11. Cadillac – 0

Наступна гонка відбудеться за два тижні, 26 вересня, в Азербайджані.