Антонеллі став переможцем Гран-прі Іспанії, вигравши 8-му гонку сезону, трагедія Гамільтона
Столиця Іспанії приймала етап Формули-1 вперше з 1981 року
У неділю, 13 вересня, на вуличній трасі в Мадриді відбулась чотирнадцята гонка сезону Формули-1 – Гран-прі Іспанії. У кваліфікації, яка пройшла напрередодні, поул завоював Ландо Норріс з команди McLaren. Другу сходинку посів Кімі Антонеллі з Mercedes, а третім став Макс Ферстаппен з Red Bull.
Переможцем Гран-прі Іспанії став Кімі Антонеллі. Другим фінішував Макс Ферстаппен, а замкнув топ-3 Ландо Норріс.
Вже на старті проблеми з гальмами виникли у Льюїса Гамільтона – пілот Ferrari монотонно опустився з 4-го на 10-те місце, а після заїзду в бокс завершив свій виступ. За трохи вилетів і Ленс Стролл (Aston Martin), врізавшись у стіну.
Таким чином, завдяки віртуальному сейфті-кару і не дуже вдалому «безкоштовному» піт-стопу Норріс втратив лідерство і опустився на п’яту сходинку.Якщо хочете читати головні новини дня оперативно Додайте ZAXID.NET у вибрані в Google
Майже всю гонку першим з одним піт-стопом їхав Шарль Леклер, однак не дочекався ще одного сейфті-кару і за 9 кіл до завершення змушений був їхати за обов'язковою заміною шин, віддавши лідерство Антонеллі.
Гран-прі Іспанії, топ-10:
- 1. Кімі Антонеллі (Mercedes) – 57 кіл
- 2. Макс Ферстаппен (Red Bull) +4,351 с
- 3. Ландо Норріс (McLaren) +5,089
- 4. Шарль Леклер (Ferrari) +29,116
- 5. Джордж Расселл (Mercedes) + 29,829
- 6. Ліам Лоусон (RB) +1 коло
- 7. Франко Колапінто (Alpine) +1 коло
- 8. Оскар Піастрі (McLaren) +1 коло
- 9. Арвід Ліндблад (RB) +1 коло
- 10. Ніко Гюлькенберг (Audi) +1 коло
Загальний залік пілотів, очки:
- 1. Кімі Антонеллі (Mercedes) – 292 очки
- 2. Джордж Расселл (Mercedes) – 211
- 3. Льюїс Гамільтон (Ferrari) – 191
- 4. Ландо Норріс (McLaren) – 186
- 5. Шарль Леклер (Ferrari) – 167
- 6. Макс Ферстаппен (Red Bull) – 145
- 7. Оскар Піастрі (McLaren) – 120
- 8. Ісак Аджар (Red Bull) – 71
- 9. Ліам Лоусон (RB) – 59
- 10. П’єр Гаслі (Alpine) – 41
У Кубку конструкторів лідирувати продовжує Mercedes. McLaren скоротив відставання від Ferrari до 52 очки.
Кубок конструкторів:
- 1. Mercedes – 503 очки
- 2. Ferrari – 358
- 3. McLaren – 306
- 4. Red Bull – 230
- 5. RB – 77
- 6. Alpine – 68
- 7. Haas – 21
- 8. Audi – 17
- 9. Williams – 11
- 10. Aston Martin – 3
- 11. Cadillac – 0
Наступна гонка відбудеться за два тижні, 26 вересня, в Азербайджані.