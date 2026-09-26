Віллі Саньйоль покинув «хрестоносців» після 5 років роботи

Збірна Грузії залишилась без головного тренера після старту в Лізі націй-2026, повідомляє пресслужба місцевої Федерації.

Своєї посади позбувся французький наставник Віллі Саньйоль. 49-річного фахівця попри успіх команди на Євро-2024, критикували за прагматичний і захисний стиль футболу. Фінальною точкою стала несподівана поразка у Тбілісі від Північної Ірландії (0:1) у стартовому матчі ЛН (за перший тайм Грузія не завдала жодного удару по воротах суперника).

Тимчасово виконуватиме обов’язки наставника національної команди тренер молодіжної збірної Рамаз Сванадзе.

Нагадаємо, Саньйоль очолював збірну Грузії з 2021 року. Його найвищим досягненням з командою був вихід в 1/8 фіналу Євро 2024, де грузини поступилися Іспанії з рахунком 1:4. До цього на груповій стадії турніру вони сенсаційно здолали Португалію (2:0).

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До слова, Грузія є суперником збірної України в Дивізіоні В2 Ліги націй – саме «хрестоносці» стануть наступним опонентом «синьо-жовтих» на турнірі. Їхня дуель відбудеться вже у понеділок, 28 вересня.