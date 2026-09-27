Третій армійський корпус застосував модернізовані наземні роботизовані комплекси

Третій армійський корпус під час операції «Вівальді» застосував модернізовані наземні роботизовані комплекси з гранатометами для атаки російських позицій. Бойове завдання виконували роботи без безпосередньої участі української піхоти. Про це військові повідомили у неділю, 27 вересня.

До операції залучили підрозділ ударних НРК «NC13». Його військові модернізували наземні дрони-камікадзе та використали їх за новою тактикою. Роботизовані комплекси обладнали двома гранатометами Bullspike, після чого спрямували до позицій російських військових.

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За даними корпусу, НРК атакували противника та після цього детонували безпосередньо в укриттях. Українські військові припускають, що росіяни могли сприймати таку атаку як дії повноцінної штурмової групи. Насправді операцію виконували роботизовані комплекси, якими керували оператори з безпечного укриття. За інформацією військових, оператори могли перебувати за десятки кілометрів від лінії зіткнення.

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У Третьому корпусі також оприлюднили відео застосування роботизованих комплексів під час операції.

НРК виконували одразу кілька завдань. Роботи атакували позиції противника, створювали додатковий психологічний тиск та допомагали із зачищенням позицій. У підрозділі назвали таку схему застосування роботів новою тактикою у війні.

«Подібну тактику в історії війни ще не застосовував ніхто. Роботами керували оператори з безпечного укриття за десятки кілометрів від лінії зіткнення», – заявили у Третьому армійському корпусі.

Третій армійський корпус уже кілька місяців розвиває тактику застосування наземних роботизованих комплексів у тилу противника.

Нагадаємо, 26 вересня ексміністр оборони Михайло Федоров повідомив про запуск в Україні проєкту «Армія роботів». Його мета – масштабувати використання роботизованих систем на фронті та поступово передавати їм найбільш небезпечні завдання, які нині виконують військовослужбовці.