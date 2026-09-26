Вадим Новинський отримав громадянство Сербії за прискореною процедурою

Колишній народний депутат від забороненого «Опозиційного блоку» та бізнесмен Вадим Новинський, якого підозрюють у державній зраді, отримав громадянство Сербії. Про це повідомила 26 вересня балканська служба «Радіо Свобода».

Рішення про надання громадянства Новинському опублікували 25 вересня в Урядовому віснику країни. Напередодні документ підписав прем'єр-міністр Сербії Джуро Мацут.

Рішення ухвалили в обхід звичайних процедур набуття громадянства. Сербський уряд посилається на закон, згідно з яким іноземець може стати громадянином Сербії за прискореною процедурою якщо це становить «інтерес» для держави.

Рішення про надання Новинському сербського громадянства

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Ні уряд, ні МВС Сербії не прокоментували надання громадянства Вадиму Новинському. Український екснардеп став одним із сотень іноземців, яким сербський уряд, очолюваний «Сербською прогресивною партією» Александара Вучича, видав паспорти за прискореною процедурою.

Зазначається, що таким чином з 2022 року сербське громадянство отримали сотні громадян Росії. За даними «Радіо Свобода», принаймні частина з них є наближеними до режиму Владіміра Путіна.

Нагадаємо, у 2025 році суд заочно заарештував Новинського у справі про держзраду, після чого його оголосили в розшук. За даними слідства, він просував проросійські наративи, підтримував звʼязки з російським патріархом Кірілом та фактично виконував роль куратора Російської православної церкви в Україні. У 2022 році він втік з України та склав депутатський мандат, після чого проти Вадима Новинського запровадили санкції. У 2023 році в Україні заарештували його активи на понад 10 млрд грн.

У травня 2026 року розслідувачі «Схем» повідомили, що Новинський живе у Хорватії, де купив віллу площею понад 1400 метрів² разом із земельними ділянками на понад 2,5 га. За даними журналістів, бізнес, повʼязаний з Новинським, продовжує працювати та сплачувати податки до бюджету Росії.