Колишньому нардепу загрожує 15 років позбавлення волі

Служба безпеки України та Державне бюро розслідувань оголосили колишньому народному депутату від забороненої проросійської партії «Опозиційний блок» підозри у державній зраді та розпалюванні релігійної ворожнечі та ненависті. Про це у суботу, 18 січня, повідомили у пресслужбах у СБУ та ДБР. Зазначимо, що правоохоронці не називають ім’я підозрюваного, однак за даними українських ЗМІ йдеться про олігарха Вадима Новинського, який також тривалий час був членом «Партії регіонів».

За даними слідчих, після початку повномасштабного вторгнення екснардеп чартерним рейсом виїхав до Євросоюзу та продовжив там працювати на користь Росії. Зокрема, перебуваючи на зв’язку із патріархом РПЦ Кирилом (Гундяєвим), поширював російську пропаганду, використовуючи підпорядковані йому релігійні громади у країнах Євросоюзу. Зокрема, щоб дискредитувати Україну, колишній нардеп залучав іноземних парафіян.

«[Екснардеп] продовжує здійснювати інформаційний вплив, спрямований на шкоду суверенітетові України, її державній та інформаційній безпеці, досягнення військово-політичних цілей керівництвом РФ відносно держави Україна та надання Росії допомоги у проведенні підривної діяльності проти України в інформаційній сфері», – зазначили у ДБР.

Слідчі ініціювали низку експертиз, що підтвердили злочинну діяльність Новинського в інтересах Росії. Йому заочно повідомили про підозру у державній зраді та розпалюванні релігійної ворожнечі та ненависті (ч. 1 ст. 111, ч. 2 ст. 161 Кримінального кодексу України). Максимальне покарання, передбачене санкціями статей, – до 15 років позбавлення волі. Наразі правоохоронці виживають заходи для притягнення Новинського до кримінальної відповідальності.

Як зазначили у ДБР, підозрюваний від початку 2014 року просував російські наративи у ЗМІ та під час публічних виступів. Таким чином він намагався сформувати в українському суспільстві проросійські настрої.

Нагадаємо, у грудні 2022 року РНБО ввела санкції проти Вадима Новинського та низки священиків УПЦ МП. У квітні 2023 року СБУ арештувала 18 млн кубометрів газу вартістю 144 млн грн. У травні 2023 Служба безпеки арештували активи колишнього нардепа, які він намагався приховати за кордоном, їх оцінили у 10,5 млрд грн.