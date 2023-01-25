Під санкції потрапив екс-нардеп Вадим Новинський та священики УПЦ МП

Президент України Володимир Зеленський увів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони України щодо запровадження санкцій стосовно 10 людей, серед яких олігарх та бізнесмен Вадим Новинський, а також колишній намісник Свято-Успенської Києво-Печерської Лаври УПЦ (МП) митрополит Павло. Про це йдеться в указі глави держави, опублікованому на сайті його Офісу у середу, 25 січня.

Також до списку потрапили низка представників УПЦ (МП) або тісно пов’язаних з цією організацією: Ростислав Швець, Костянтин Чернишов, Олександр Овсянніков, Олександр Таранов, Олег Іванов, Олексій Масленіков, В'ячеслав Опанасенко та Володимир Удовенко.

Обмежувальні заходи щодо цих осіб запроваджуються строком на п’ять років і стосуватимуться блокування активів, обмеження торговельних операцій, блокування на виведення капіталів за межі України тощо. Крім того, усі вони позбавляються державних нагород України, а також інших форм відзначення.

Введені санкції також передбачають:

припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України;

зупинення виконання економічних та фінансових зобов'язань;

анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів;

заборону участі у приватизації, оренді держмайна;

заборону вчинення правочинів щодо цінних паперів;

заборону передання технологій, прав на об'єкти права інтелектуальної власності;

припинення культурних обмінів, наукового співробітництва, освітніх та спортивних контактів, розважальних програм з іноземними державами та іноземними юридичними особами;

анулювання офіційних візитів, засідань, переговорів з питань укладення договорів чи угод;

заборону на набуття у власність земельних ділянок.

Контроль за виконанням рішення РНБО Зеленський поклав на секретаря Ради нацбезпеки Олексія Данілова. Указ набирає чинності з дня його опублікування.

Нагадаємо, у листопаді СБУ провела низку обшуків у приміщеннях УПЦ (МП). Зокрема вони відбулися на територіях Свято-Успенської Києво-Печерської Лаври у Києві, Корецького Свято-Троїцького монастиря та у приміщеннях Сарненсько-Поліської єпархії УПЦ на Рівненщині та єпархії у Вінницькій області. Під час обшуків правоохоронці виявили пропагандистські матеріали та паспорти РФ.

Обшуки також провели в Івано-Франківській єпархії, жіночому монастирі на Закарпатті та храмах на Рівненщині, Житомирщині та Закарпатті. За підсумками обшуків правоохоронці повідомили про підозри священику Києво-Печерської лаври через молитви за Росію та митрополиту Кіровоградської єпархії УПЦ (МП).