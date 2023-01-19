Проти митрополита УПЦ МП Павла відкрили справу за розпалювання релігійної ворожнечі
Митрополит назвав предстоятеля ПЦУ митрополита Епіфанія «самосвятом», «сущим бісом» та «розкольником»
Слідчі відкрили кримінальне провадження проти митрополитом УПМ МП Павлом (Лебедя) за розпалювання релігійної ворожнечі та ненависті в країні між вірянами УПЦ МП та ПЦУ. Про це повідомив депутат Ярослав Юрчишин, на звернення якого правоохоронці і відкрили провадження.
Під час різдвяного богослужіння в храмі Агапіта Печерського в Нижній лаврі митрополит Павло у своїй промові принизливо висловлювався про вірян і священнослужителів Православної церкви України (ПЦУ) та пропагував винятковість Української православної церкви Московського патріархату (УПЦ МП).
У наведеному нардепом уривку з промови вказано, що митрополит Павло назвав предстоятеля ПЦУ митрополита Епіфанія «самосвятом», «сущим бісом» та «розкольником» і звинуватив українську владу в «гоніннях на Церкву».
«Успенський собор віддали розкольнику і самосвяту. Розкольник – це Філарет, самосвят – Епіфаній. Мені кажуть пом'янути Епіфанія. Кого – сущого біса? Розкольника? Вся "мерзенність" розпочалася з Філарета. Сьогодні "владні Іроди" відкидають Христа, вбивають не 14 тис. немовлят, а мільйони людей. Як біс все мудро зробив. Під виглядом об'єднання вони почали "гоніння" на Церкву. Вони хочуть знищити Олександра Невського. Це групка безбожників, бандитів, які ведуть відкриту війну проти Церкви», – йшлося у різдвяній промові Павла Лебедя.
17 січня правоохоронці відкрили кримінальне провадження за фактом розпалювання релігійної ворожнечі та ненависті в країні між вірянами УПЦ МП та ПЦУ за ч. 2 ст. 161 ККУ.
Зазначимо, Мінкульт повернув у державну власність Успенський собор і Трапезну церкву Києво-Печерської лаври, оскільки в УПЦ МП закінчився термін оренди цих будівель. 7 січня предстоятель ПЦУ митрополит Епіфаній звершив різдвяну літургію в Успенському соборі Києво-Печерської лаври.
Своєю чергою, 1 грудня президент Володимир Зеленський застосував персональні санкції щодо представників релігійних організацій, афілійованих із центрами впливу в РФ. Серед них, зокрема, намісник Києво-Печерської лаври Павло (Петро Лебідь).