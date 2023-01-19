Митрополит Павло (Лебідь) під час різдвяної промови принизливо висловлювався про вірян і священнослужителів ПЦУ

Слідчі відкрили кримінальне провадження проти митрополитом УПМ МП Павлом (Лебедя) за розпалювання релігійної ворожнечі та ненависті в країні між вірянами УПЦ МП та ПЦУ. Про це повідомив депутат Ярослав Юрчишин, на звернення якого правоохоронці і відкрили провадження.

Під час різдвяного богослужіння в храмі Агапіта Печерського в Нижній лаврі митрополит Павло у своїй промові принизливо висловлювався про вірян і священнослужителів Православної церкви України (ПЦУ) та пропагував винятковість Української православної церкви Московського патріархату (УПЦ МП).

У наведеному нардепом уривку з промови вказано, що митрополит Павло назвав предстоятеля ПЦУ митрополита Епіфанія «самосвятом», «сущим бісом» та «розкольником» і звинуватив українську владу в «гоніннях на Церкву».

«Успенський собор віддали розкольнику і самосвяту. Розкольник – це Філарет, самосвят – Епіфаній. Мені кажуть пом'янути Епіфанія. Кого – сущого біса? Розкольника? Вся "мерзенність" розпочалася з Філарета. Сьогодні "владні Іроди" відкидають Христа, вбивають не 14 тис. немовлят, а мільйони людей. Як біс все мудро зробив. Під виглядом об'єднання вони почали "гоніння" на Церкву. Вони хочуть знищити Олександра Невського. Це групка безбожників, бандитів, які ведуть відкриту війну проти Церкви», – йшлося у різдвяній промові Павла Лебедя.

17 січня правоохоронці відкрили кримінальне провадження за фактом розпалювання релігійної ворожнечі та ненависті в країні між вірянами УПЦ МП та ПЦУ за ч. 2 ст. 161 ККУ.

Зазначимо, Мінкульт повернув у державну власність Успенський собор і Трапезну церкву Києво-Печерської лаври, оскільки в УПЦ МП закінчився термін оренди цих будівель. 7 січня предстоятель ПЦУ митрополит Епіфаній звершив різдвяну літургію в Успенському соборі Києво-Печерської лаври.

Своєю чергою, 1 грудня президент Володимир Зеленський застосував персональні санкції щодо представників релігійних організацій, афілійованих із центрами впливу в РФ. Серед них, зокрема, намісник Києво-Печерської лаври Павло (Петро Лебідь).