Під санкції потрапив екс-нардеп Вадим Новинський та священики УПЦ МП

Рада національної безпеки та оборони (РНБО) ввела санкції проти священиків УПЦ МП, серед яких очільник Києво-Печерської Лаври Павло (Лебедь) та екс-нардепа Вадим Новинський. Загалом під санкції потрапили понад десять священнослужителів УПЦ МП, переважно, з окупованих Росією територій. Про це з посиланням на власні джерела в ОП та РНБО повідомили УП та Liga.net.

Зазначається, що відповідне рішення РНБО ухвалила 1 грудня після розгляду «діяльності цих релігійних організацій» і «для забезпечення духовної незалежності, недопущення розколу у суспільстві за релігійною ознакою».

2 грудня президент Володимир Зеленський ввів у дію персональні санкції проти представників релігійних організацій, переважно, з підконтрольної Росії територій.

Нагадаємо, у листопаді СБУ провела низку обшуків у приміщеннях УПЦ МП. Зокрема вони відбулися на територіях Свято-Успенської Києво-Печерської Лаври у Києві, Корецького Свято-Троїцького монастиря та у приміщеннях Сарненсько-Поліської єпархії УПЦ на Рівненщині та єпархії у Вінницькій області. Під час обшуків правоохоронці виявили пропагандистські матеріали та паспорти РФ.

Обшуки також провели у Івано-Франківській єпархії, жіночому монастирі на Закарпатті та храмах на Рівненщині, Житомирщині та Закарпатті. За підсумками обшуків правоохоронці повідомили про підозри священику Києво-Печерської лаври через молитви за Росію та митрополиту Кіровоградської єпархії УПЦ МП.