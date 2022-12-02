РНБО ввела санкції проти очільника Лаври, Новинського та священиків УПЦ МП
Під санкції потрапили більше десятка священослужителів УПЦ МП
Рада національної безпеки та оборони (РНБО) ввела санкції проти священиків УПЦ МП, серед яких очільник Києво-Печерської Лаври Павло (Лебедь) та екс-нардепа Вадим Новинський. Загалом під санкції потрапили понад десять священнослужителів УПЦ МП, переважно, з окупованих Росією територій. Про це з посиланням на власні джерела в ОП та РНБО повідомили УП та Liga.net.
Зазначається, що відповідне рішення РНБО ухвалила 1 грудня після розгляду «діяльності цих релігійних організацій» і «для забезпечення духовної незалежності, недопущення розколу у суспільстві за релігійною ознакою».
2 грудня президент Володимир Зеленський ввів у дію персональні санкції проти представників релігійних організацій, переважно, з підконтрольної Росії територій.
Нагадаємо, у листопаді СБУ провела низку обшуків у приміщеннях УПЦ МП. Зокрема вони відбулися на територіях Свято-Успенської Києво-Печерської Лаври у Києві, Корецького Свято-Троїцького монастиря та у приміщеннях Сарненсько-Поліської єпархії УПЦ на Рівненщині та єпархії у Вінницькій області. Під час обшуків правоохоронці виявили пропагандистські матеріали та паспорти РФ.
Обшуки також провели у Івано-Франківській єпархії, жіночому монастирі на Закарпатті та храмах на Рівненщині, Житомирщині та Закарпатті. За підсумками обшуків правоохоронці повідомили про підозри священику Києво-Печерської лаври через молитви за Росію та митрополиту Кіровоградської єпархії УПЦ МП.