Священик був організатором богослужіння, під час якого у Києво-Печерській лаврі вихваляли «русскій мір»

СБУ повідомила про підозру організаторам богослужіння, під час якого у Києво-Печерській лаврі вихваляли «русскій мір». Такий факт був зафіксований 12 листопада цього року в одному з храмів лаври.

«У ході досудового розслідування встановлено факт протиправних дій одного із священнослужителів і його спільників, які брали участь у тій службі. Це підтверджено відповідними експертними дослідженнями», – йдеться в повідомлення СБУ, поширеному у четвер, 1 грудня.

Служителі лаври підозрюються у заперечення збройної агресії Росії проти України, глорифікації її учасників (ч. 2 ст. 28 та ч. 1 ст. 436-2 ККУ). Зокрема, підозру повідомлено священику, уродженцю Брянської області РФ, який був безпосереднім організатором богослужіння.

Cвященослужителю оголосили офіційну підозру

Нагадаємо, у Києво-Печерській лаврі, яка досі перебуває в розпорядженні Української православної церкви Московського патріархату, співають проросійські пісні і моляться за Росію. Відповідне відео оприлюднив священик ПЦУ Михайло Омелян. На відео можна побачити, як у церкві співають фрагмент з російської церковної пісні Похвала пресвятій Богородиці, зокрема такі її слова: «Звон плывет, плывет над Россиею,/Пробуждается матушка-Русь».

Тоді керівник СБУ Василь Малюк заявив, що це не залишиться без відповідної реакції. Відтак СБУ розпочала кримінальне провадження за фактом інциденту.