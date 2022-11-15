Києво-Печерська лавра дотепер перебуває в розпорядженні Української православної церкви Московського патріархату

СБУ розпочала кримінальне провадження за фактом інциденту, що стався 12 листопада 2022 року в одному з храмів Національного заповідника «Києво-Печерська лавра». Тоді під час богослужіння у храмі звучали тези пропагандистського характеру, що вихваляють «русскій мір».

«Слідство здійснюється за ч.1 ст. 436-2 Кримінального кодексу України – виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії російської федерації проти України, глорифікація її учасників. Наразі усі матеріали скеровані для проведення відповідних експертиз», – йдеться в повідомленні СБУ, поширеному вранці вівторка, 15 листопада.

Нагадаємо, у Києво-Печерській лаврі, яка досі перебуває в розпорядженні Української православної церкви Московського патріархату, співають проросійські пісні і моляться за Росію. Відповідне відео днями оприлюднив священик ПЦУ Михайло Омелян.

На відео можна побачити, як у церкві співають фрагмент з російської церковної пісні Похвала пресвятій Богородиці, зокрема такі її слова: «Звон плывет, плывет над Россиею,/Пробуждается матушка-Русь».

Тоді керівник СБУ Василь Малюк заявив, що даний інцидент не залишиться без відповідної реакції.

Досудове розслідування у справі здійснюють слідчі Головного управління СБУ у Києві та Київській області за процесуального керівництва Київської міської прокуратури.