СБУ опублікувала перелік фігурантів «церковного списку» санкцій РНБО
Фігуранти списку виправдовують російську війну в Україні та просували проросійські наративи
Служба безпеки України ввечері у суботу, 3 грудня, опублікувала повний список осіб, які за її поданням потрапили під санкції РНБО і були затверджені президентом України Володимиром Зеленським.
Фігуранти санкційних списків виступали з різними ініціативами, зокрема пропонували приєднати очолювані ними єпархії до РПЦ, погодились на співпрацю з окупаційною владою, просували і продовжують відстоювати проросійські наративи, а також виправдовують військову агресію Росії в Україні.
Загалом йдеться про 10 фігурантів, які є представниками УПЦ (МЦ) або тісно пов’язані з цією організацією. Зокрема, це:
- Новинський Вадим Владиславович (клірик УПЦ);
- Лебідь Петро Дмитрович (митрополит Вишгородський і Чорнобильський Павло, намісник Свято-Успенської Києво-Печерської Лаври);
- Швець Ростислав Пилипович (Лазар, митрополит Сімферопольський и Кримський);
- Удовенко Володимир Петрович (Платон, митрополит Феодосійський і Керченський);
- Опанасенко В’ячеслав Олександрович (єпископ Коктебельский Агафон);
- Овсянніков Олександр Олександрович (єпископ Джанкойський і Роздольненський Олексій);
- Чернишов Костянтин Валерійович (єпископ Бахчисарайський Калленік);
- Таранов Олександр Борисович (архієпископ Ровеньківський і Свердловський Аркадій);
- Іванов Олег Олександрович (колишній митрополит Ізюмський і Куп’янський Єлисей);
- Масленіков Олексій Олександрович (колишній митрополит Роменський і Буринський Iосиф).
Більшість із них наразі перебувають на тимчасово окупованих територіях України або за кордоном.
Обмежувальні заходи щодо цих осіб запроваджуються строком на п’ять років і стосуватимуться блокування активів, обмеження торговельних операцій, блокування на виведення капіталів за межі України тощо. Крім того, усі вони позбавляються державних нагород України, а також інших форм відзначення.
Відтепер ці особи не зможуть набувати у власність земельні ділянки, приватизувати державне майно та права інтелектуальної власності.
СБУ продовжує комплексну роботу щодо захисту української державності і надалі викриватиме осіб, які загрожують суверенітету і територіальній цілісності України.
Нагадаємо, що 2 грудня стало відомо, що під санкції потрапили більше десятка священослужителів УПЦ МП.