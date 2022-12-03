намісник Свято-Успенської Києво-Печерської Лаври Павло (Лебедь)

Служба безпеки України ввечері у суботу, 3 грудня, опублікувала повний список осіб, які за її поданням потрапили під санкції РНБО і були затверджені президентом України Володимиром Зеленським.

Фігуранти санкційних списків виступали з різними ініціативами, зокрема пропонували приєднати очолювані ними єпархії до РПЦ, погодились на співпрацю з окупаційною владою, просували і продовжують відстоювати проросійські наративи, а також виправдовують військову агресію Росії в Україні.

Загалом йдеться про 10 фігурантів, які є представниками УПЦ (МЦ) або тісно пов’язані з цією організацією. Зокрема, це:

Новинський Вадим Владиславович (клірик УПЦ);

Лебідь Петро Дмитрович (митрополит Вишгородський і Чорнобильський Павло, намісник Свято-Успенської Києво-Печерської Лаври);

Швець Ростислав Пилипович (Лазар, митрополит Сімферопольський и Кримський);

Удовенко Володимир Петрович (Платон, митрополит Феодосійський і Керченський);

Опанасенко В’ячеслав Олександрович (єпископ Коктебельский Агафон);

Овсянніков Олександр Олександрович (єпископ Джанкойський і Роздольненський Олексій);

Чернишов Костянтин Валерійович (єпископ Бахчисарайський Калленік);

Таранов Олександр Борисович (архієпископ Ровеньківський і Свердловський Аркадій);

Іванов Олег Олександрович (колишній митрополит Ізюмський і Куп’янський Єлисей);

Масленіков Олексій Олександрович (колишній митрополит Роменський і Буринський Iосиф).

Більшість із них наразі перебувають на тимчасово окупованих територіях України або за кордоном.

Обмежувальні заходи щодо цих осіб запроваджуються строком на п’ять років і стосуватимуться блокування активів, обмеження торговельних операцій, блокування на виведення капіталів за межі України тощо. Крім того, усі вони позбавляються державних нагород України, а також інших форм відзначення.

Відтепер ці особи не зможуть набувати у власність земельні ділянки, приватизувати державне майно та права інтелектуальної власності.

СБУ продовжує комплексну роботу щодо захисту української державності і надалі викриватиме осіб, які загрожують суверенітету і територіальній цілісності України.

Нагадаємо, що 2 грудня стало відомо, що під санкції потрапили більше десятка священослужителів УПЦ МП.