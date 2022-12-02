Митрополит Львівський і Галицький Філарет (Кучеров) прокоментував рішення Львівської облради від 29 листопада про заборону діяльності Української православної церкви на території області. Він вважає, що таке рішення сприяє міжрелігійній ворожнечі і суперечить законодавству.

Очільник УПЦ на Львівщині зазначає, що, з юридичної точки зору, заборонити будь-яку всеукраїнську релігійну організацію місцеві органи влади не мають права. Він наводить відповідь міністерства культури на подібне рішення місцевої ради:

«Діяльність Української Православної Церкви, як і будь-якої іншої релігійної організації, відповідно до Закону, може бути припинена на підставі добровільного рішення її членів (засновників) або за рішенням суду в разі порушення нею вимог законодавства. … Органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування, їх посадові особи не мають права примусово припиняти діяльність Української Православної Церкви».

«Ті рішення, які прийняли депутати Львівської облради, є загрозою самим підвалинам існування України, так як підривають засади демократії і є антидержавними. Подібну ситуацію, коли місцеві органи влади перебирають на себе не належні їм загальноукраїнські та судові повноваження, ми вже бачили на Донбасі і зараз маємо наслідки, до яких це самоуправство привело – це сепаратизм і розвал державних інституцій», – ідеться в коментарі митрополита Філарета.

Він додає, що депутати Львівської обласної ради створюють передумови для розділення українського народу за релігійною ознакою і своїми діями шкодять міжконфесійному порозумінню в країні, напряму втручаються в справи Церкви, що є порушенням норм міжнародного права, Конституції України, Закону України «Про свободу совісті та релігійні організації».

«Прийняті депутатами Львівської облради рішення від 14.06 та 29.11 2022 року є злочинними, нікчемними та завідомо незаконними. Вони є причиною внутрішнього ослаблення нашої держави в умовах війни», – ідеться в коментарі.

Як інформував ZAXID.NET, Львівська облрада повторно звернулася до Верховної Ради про заборону діяльності Української православної церкви Московського патріархату (УПЦ МП). Також своїм рішенням депутати закликали голову ЛОВА та органи місцевого самоврядування сприяти переходу релігійних громад УПЦ МП до інших конфесій, а правоохоронців та сили тероборони ЗСУ сприяти в збереженні майна конфесій, щоб запобігти його розкраданню.