У монастирі продовжували згадувати у молебнях патріарха РПЦ Кіріла

Під час обшуків у Свято-Миколаївському чоловічому монастирі УПЦ МП на Закарпатті СБУ виявила нацистську символіку, проросійську літературу та агітаційні матеріали забороненої в Україні партії ОПЗЖ. Також спецслужбовці провели поглиблені опитування 15 осіб, які мали стосунок до діяльності монастиря. Крім того, на Рівненщині та Житомирщині під час перевірки кількох монастирів знайшли білоруську готівку, велику кількість книжок, які виправдовують війну Росії проти України, та кількох підозрілих людей, які спілкувалися з росіянами через анонімні месенджери.

Про результати обшуків на території монастиря у Хустській єпархії УПЦ МП повідомила прес-служба СБУ Закарпаття ввечері у п’ятницю, 2 грудня. У приміщеннях Свято-Миколаївського монастиря виявили проросійську літературу, агітки ОПЗЖ та брошури, які виправдовували напад росіян на Україну.

«Правоохоронці знайшли велику кількість надісланих з Москви агітаційно-пропагандистських матеріалів авторства російських діячів. На території єпархії СБУ виявила нацистську символіку та «вчення» про сатанізм. У ході безпекових заходів знайдено символіку забороненої партії «ОПЗЖ» та брошури, в яких вихваляли російських загарбників у війні проти України», – йдеться у повідомленні.

У прес-службі СБУ додають, що під час молебнів у монастирі продовжували згадувати патріарха РПЦ Кіріла Гундяєва, який «благословив» російських військових на війну з Україною. Крім того, встановлено, що монастир отримував з Росії літературу, в якій стверджувалося, що вакцини від Covid-19 можуть спричинити появу смертельних захворювань, мають негативний вплив на мозок, і навіть можуть змінити особистість людини.

Також під час обшуків на території Рівненсько-Острозької єпархії СБУ виявила приховану білоруську готівку та брошури із закликами до миру з «братнім російським народом», прославляння «русской земли» та «русских солдат». Вони написані білоруськими та російськими авторами.

У Свято-Анастасіївському ставропігійному жіночому монастирі та двох скитах на Житомирщині виявлено осіб, які перебувають на зв’язку з громадянами Росії. Наразі ці контакти вивчаються співробітниками СБУ. «Вони перебували на території готельних комплексів при церквах і використовували анонімні месенджери для комунікації з ворогом», – додають у прес-службі СБУ.

Безпекові заходи проводили співробітники СБУ Закарпатської, Рівненської та Житомирської областей. Вилучені матеріали СБУ передасть на експертизу.