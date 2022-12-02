ССБУ повідомила підозру звільненому митрополиту Кіровоградської УПЦ МП

СБУ повідомила про підозру митрополиту Кіровоградської єпархії УПЦ МП Іоасафа (Губеня), який виправдовував захоплення Криму. Про це повідомила Служба безпеки України.

За словами спецслужбовців, митрополит входив до найближчого оточення московського патріарха Кіріла, з яким координував поширення прокремлівських поглядів в регіоні.

Для цього митрополит був на постійному зв’язку з очільником РПЦ і виконував його доручення щодо виправдовування російської агресії та захоплення частини території України, зокрема Криму. Вказівки з Москви надходили у вигляді письмових циркулярів, а також під час особистих зустрічей на території РФ.

У церквах громади людям роздавали ворожу пропагандистську літературу, яку друкували багатотисячними накладами в типографіях країни-агресора. У цих книгах російські «автори» ставили під сумнів українську державність і вихваляли кремлівський режим.

Під час обшуків на території єпархії правоохоронці виявили велику кількість ворожих друкованих матеріалів і документи із доказами листування з московськими «кураторами». На підставі доказової бази йому повідомлено підозру за статтею про порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної, регіональної належності, релігійних переконань та за іншими ознаками.

Нагадаємо, що напередодні Рада національної безпеки та оборони України на засіданні доручила Кабінету міністрів запропонувати Верховній Раді заборонити в Україні діяльність релігійних організацій, афілійованих із центрами впливу в Росії, – насамперед, ідеться про Українську православну церкву Московського патріархату.