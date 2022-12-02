Правоохоронці з'ясовують, чи зберігають у церквах заборонені предмети

Правоохоронці проводять обшуки у храмах УПЦ МП на території трьох областей України. Йдеться про Закарпаття, Житомирську область та Рівненщину. Працівники СБУ та поліцейські перевіряють, чи зберігають на території церков заборонені предмети, наприклад, проросійську літературу чи зброю, а також проводять перевірки самих церковників на причетність до диверсійної діяльності.

Про рейди прес-служба СБУ повідомила в п'ятницю, 2 грудня. Зазначається, що наразі перевіряють такі храми:

Свято-Миколаївський чоловічий монастир Хустської єпархії УПЦ МП на Закарпатті;

Свято-Анастасіївський ставропігійний жіночий монастир у Житомирі;

Скит Свято-Анастасіївського ставропігійного жіночого монастиря у Житомирському районі;

Скит Іверської ікони Божої Матері Чоповичського Афонського ікони Божої Матері жіночого ставропігійного монастиря у Житомирському районі;

Рівненсько-Острозьку єпархію, Городоцький жіночий монастир, Свято-Георгіївське подвір’я, Храм всіх Волинських Святих, Свято-Воскресенський храм, Свято-Успенський храм на Рівненщині.

Перевірки проводять працівники СБУ спільно з поліцією та Нацгвардією «в межах системної роботи СБУ з протидії підривній діяльності російських спецслужб в Україні».

«Враховуючи збройну агресію РФ, дані заходи проводяться у тому числі для унеможливлення використання релігійних громад в якості осередку «русского міра» та убезпечення населення від провокацій і терористичних актів. За безпосередньої участі представників церкви правоохоронці проводять огляд території та приміщень (у тому числі готельного типу) для виявлення осіб, які можливо причетні до протиправної діяльності на шкоду державному суверенітету України та предметів, заборонених до обігу», – повідомляє СБУ.

Нагадаємо, 22 листопада СБУ проводила перевірки в Сарненсько-Поліській єпархії УПЦ МП на Рівненщині, зокрема, у Корецькому Свято-Троїцькому монастирі, який напряму підпорядковується російській православній церкві та її очільнику патріарху Кірілу. В цей же день правоохоронці обшукували Києво-Печерську лавру. В результаті пізніше прозвітували, що під час обшуків у церквах знайшли проросійську літературу та мільйони сумнівної готівки.

Подібні перевірки згодом проводили на Тернопільщині, Закарпатті та Івано-Франківщині. У деяких церквах знайшли проросійську літературу, яка заперечувала існування України.

Також 1 грудня РНБО запропонувала Верховній Раді заборонити діяльність в Україні релігійних організацій, які пов'язані з Росією.