Перевірки проводять, зокрема, у Корецькому Свято-Троїцькому монастирі

СБУ проводить обшуки в декількох храмах УПЦ МП на Рівненщині. Йдеться про монастир у місті Корець, церкву в селі Серники неподалік Зарічного та приміщення Сарненсько-Поліської єпархії. Силовики перевіряють, чи є на території храмів зброя або інші заборонені предмети. Додамо, що зранку цього ж дня, 22 листопада, СБУ розпочала обшуки в Києво-Печерській лаврі.

Як повідомляє прес-служба СБУ Рівненщини, наразі обшуки проводять декількох храмах УПЦ МП в області: Корецькому Свято-Троїцькому монастирі, жіночому монастирі на честь Волинської ікони Божої Матері у селі Серники Зарічненського району та у приміщеннях Сарненсько-Поліської єпархії УПЦ МП.

Зазначимо, що згідно з даними на YouControl, засновником юридичної особи цього монастиря є синод Російської православної церкви, а органами управління – безпосередньо патріарх Кіріл та синод РПЦ. Відповідно, монастир напряму підпорядковується російській церкві.

Працівники СБУ, поліція та нацгвардія проводять безпекові заходи задля:

недопущення використання релігійних громад як осередку «русского міра»;

перевірки даних про використання приміщень монастирів для переховування диверсійно-розвідувальних груп, іноземних громадян, зберігання зброї тощо;

убезпечення населення від провокацій і терористичних актів.

«За безпосередньої участі представників церкви правоохоронці проводять огляд вказаних території та приміщень з метою виявлення заборонених до обігу предметів; здійснюють перевірку осіб на предмет їхньої причетності до протиправної діяльності на шкоду державному суверенітету України. Всі дії відбуваються в межах чинного законодавства», – йдеться у повідомленні.

Додамо, що зранку цього ж дня СБУ розпочала обшуки у Києво-Печерській лаврі. Раніше слідчі відкрили кримінальне провадження щодо прославляння «руского міра» у Києво-Печерській лаврі, оскільки під час богослужіння віряни співали пісню з таким текстом: «Звон плывет, плывет над Россиею, пробуждается матушка-Русь».