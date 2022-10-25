Суд закрив справу священика УПЦ МП Сергія Нікітчука з Рівненщини, на якого в вересні цього року поліція склала адмінпротокол за п'яне водіння. Священик не заперечував, що випив 200 грам кагору, однак заявив, що в той вечір не керував авто, а лише сидів у машині. Оскільки на відео поліцейських дійсно не було зафіксовано, що чоловік їхав за кермом, суд постановив закрити справу.

Як йдеться у постанові Зарічненського райсуду, адмінпротокол на водія Peugeot Partner склали надвечір 19 вересня. У протоколі йдеться, що чоловік мав явні ознаки алкогольного сп'яніння: поліцейські помітили порушення мови та координації рухів, а ще від чоловіка відчувався запах алкоголю. Від огляду в медзакладі він відмовився.

На Сергія Нікітчука склали адмінпротокол за ч.1 ст. 130 КУпАП (п'яне водіння). Стаття передбачає 17 тис. грн штрафу та позбавлення водійського посвідчення на рік.

Під час судового розгляду священик себе винним не визнав. Він пояснив, що не був за кермом авто, а лише стояв на узбіччі, бо у машині закінчилось пальне. «Він сидів у транспортному засобі, нав намір залити пального з каністри, двигун в автомобілі не працював, фари були вимкнені. Через деякий час до нього підійшли військові, а потім під'їхали працівники поліції. Огляд на стан алкогольного сп'яніння проходити відмовився, оскільки під час керування працівниками поліції не зупинявся. Факту вживання спиртного не заперечував, випив 200 грам кагору», – переказують слова священнослужителя у протоколі.

Суддя Руслана Снітчук дійшла до висновку, що винуватість чоловіка не підтверджується. Аргументом стало те, що на поліцейському відеореєстраторі не зафіксовано, як Сергій Нікітчук їде за кермом. Відтак суддя постановила закрити справу «за відсутністю події і складу зазначеного адміністративного правопорушення».

Наразі постанова ще не набрала законної сили, її можна оскаржити в апеляційному суді.

Зазначимо, що Сергій Нікітчук очолює релігійну громаду Свято-Георгіївської парафії УПЦ МП в селі Сварицевичі Дубровицької громади.