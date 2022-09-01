Чоловік каменем розбив вікно у місцевій каплиці УПЦ МП

У селі Богдашів неподалік Рівного поліцейські затримали 49-річного чоловіка, який побив вікно в каплиці УПЦ МП. Свій вчинок він пояснив тим, що не підтримує цю релігійну громаду. За скоєне йому загрожує до трьох років тюрми. Зазначимо, що це вже не перший випадок, коли каплиця в Богдашеві зазнавала пошкоджень: тижнем раніше невідомі вночі побили чотири вікна та намалювали знак «Z» на її воротах. Наразі невідомо, чи причетний викритий чоловік також до цього випадку.

Інцидент стався 28 серпня, близько 23:00 у селі Богдашів Здолбунівської громади. В цей час працівники сектору реагування патрульної поліції саме перевіряли особу, що перебуває під нічним домашнім арештом, коли почули підозрілий звук, який лунав з території храму.

«Побачивши правоохоронців, зловмисник почав утікати. Втім, поліцейським вдалося його наздогнати. Слідчо-оперативна група прибула для документування злочину. Поліцейські з’ясували, що 49-річний місцевий житель каменем розбив вікно місцевої каплиці», – йдеться у повідомленні прес-служби поліції Рівненщини.

Свою вину чоловік визнає. Він пояснив, що вчинив так, оскільки не підтримує цю релігійну громаду. Незабаром йому повинні вручити підозру за ст. 178 ККУ (пошкодження релігійної споруди). Санкція цієї статті передбачає максимум до трьох років тюрми, мінімальне покарання передбачає 17 тис. грн штрафу.

Зазначимо, що тижнем раніше невідомі побили вікна у цій же каплиці. Також вони вночі намалювали на воротах каплиці знак «Z», що символізує російське вторгнення. До цього часу винних поліція не знайшла.