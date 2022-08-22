Символ Z активно використовує російська пропаганда. Наразі його використання в Україні з метою прославляння російських окупантів заборонене

У селі Богдашів за 10 км від Рівного невідомі намалювали літеру Z на воротах місцевої каплиці. Це символ, який росіяни активно використовують від початку повномасштабного вторгнення з метою пропаганди. Хто обмалював двері, наразі невідомо, справу розслідує поліція.

Інцидент стався в ніч з 19 на 20 серпня у селі Богдашів Здолбунівської громади, повідомила прес-служба рівненської єпархії УПЦ МП. Невідомі пошкодили чотири вікна та ікону місцевої каплиці, а також написали фарбою літеру Z на центральних і бокових воротах храму.

Речниця прес-служби поліції Рівненщини Марія Юстицька в коментарі ZAXID.NET підтвердила, що такий випадок справді був. Щодо інциденту відкрили кримінальне провадження за ст. 178 ККУ (пошкодження релігійних споруд чи культових будинків). Санкція цієї статті передбачає максимум до трьох років тюрми, мінімальне покарання передбачає 17 тис. грн штрафу.

Зазначимо, що загалом на території храму збудовані чотири каплиці на честь ікон Божої матері, вони є архітектурною частиною огорожі.