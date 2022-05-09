Кров'ю облили стіни храму, хрест, а також вхід до споруди

У селі на Рівненщині невідомі облили стіни та вхід до храму УПЦ МП свинячою кров'ю. На місце викликали поліцію, наразі слідчі з'ясовують деталі інциденту. За день до цього у іншій церкві УПЦ МП на Рівненщині також стався подібний епізод, там невідомі намалювали на стіні російський пропагандистський символ «Z».

Як повідомила рівненська єпархія УПЦ МП, інцицент стався у понеділок, 9 травня. У селі Дорогостаї Дубенського району невідомі облили червоною рідиною подвір’я, огорожу та хрести храму Спиридона Тримифутського. У єпархії зазначають, що, імовірно, територію облили кров'ю свині.

Настоятель храму повідомив про цей інцидент поліцію. Зазначається, що «речовину бурого кольору» відібрали на експертизу.

Судячи з інформації на сайті єпархії, храм Спиридона Тримифутського освятили нещодавно, в грудні 2021 року. Побудували його вже після того, як громада села взимку 2019 року вирішила перейти до Православної церкви України.

Ще один подібний інцидент стався напередодні, 8 травня. У селі Півче Здолбунівського райому невідомі обмалювали російською символікою Свято-Михайлівську церкву. «Напис віряни помітили перед богослужінням. Роповідають, що хтось вчинив такі дії під ранок, коли на дворі була роса, адже фарба на стіні розпливлась і не засохла», – повідомляє єпархія.

Додамо, 8 травня на Львівщині зафіксували подібний епізод. На стінах храму святого рівноапостольного княза Володимира, що у Львові, невідомі написали «чорти ФСБ», а двері залили монтажною піною. Через це віряни не змогли потрапити в храм.