Архієпископ Іларіон закликає до єдності Української православної церкви

Рівненський архієпископ ПЦУ Іларіон закликав вірян УПЦ МП, митрополита Поліського Анатолія та керуючого Рівненсько-Острозькою єпархією УПЦ МП Пимена приєднатися до помісної української православної церкви «заради збереження цілісності нашої держави».

Своє звернення архієпископ Іларіон оприлюднив у вівторок, 15 березня. Він закликав вірян та духовенство перейти під патронат помісної православної церкви України.

«У цей непростий для нашої країни час я звертаюсь до кожного із вас з проханням об'єднатися навколо Київського престолу… Сьогодення ставить перед нами важкі випробування, які, я упевнений, ми зможемо подолати лише у братній любові та єдності серця і духу. Ми маємо унікальний шанс, дар Божий – єдину канонічну, визнану помісну православну церкву», — ідеться у зверненні.

Архієпископ Іларіон визнає, що серед православних українців нині є розділення, відтак закликає відкинути перестороги та релігійні чвари й об’єднатися в єдиній помісній українській православній церкві заради збереження цілісності нашої держави.

Нагадаємо, у перший день російського вторгнення на територію України рівненський єпископ УПЦ МП Пимен закликав допомагати українській армії, пораненим у шпиталях, а також надавати у монастирях прихисток біженцям. Митрополит Львівський і Галицький УПЦ МП Філарет категорично засудив війну Росії проти України, назвавши її сатанинським безумством і геноцидом українців.