Рівненський архієпископ закликав УПЦ МП приєднатися до ПЦУ
Архієпископ Іларіон опублікував своє звернення до вірян та духовенства
Рівненський архієпископ ПЦУ Іларіон закликав вірян УПЦ МП, митрополита Поліського Анатолія та керуючого Рівненсько-Острозькою єпархією УПЦ МП Пимена приєднатися до помісної української православної церкви «заради збереження цілісності нашої держави».
Своє звернення архієпископ Іларіон оприлюднив у вівторок, 15 березня. Він закликав вірян та духовенство перейти під патронат помісної православної церкви України.
«У цей непростий для нашої країни час я звертаюсь до кожного із вас з проханням об'єднатися навколо Київського престолу… Сьогодення ставить перед нами важкі випробування, які, я упевнений, ми зможемо подолати лише у братній любові та єдності серця і духу. Ми маємо унікальний шанс, дар Божий – єдину канонічну, визнану помісну православну церкву», — ідеться у зверненні.
Архієпископ Іларіон визнає, що серед православних українців нині є розділення, відтак закликає відкинути перестороги та релігійні чвари й об’єднатися в єдиній помісній українській православній церкві заради збереження цілісності нашої держави.
Нагадаємо, у перший день російського вторгнення на територію України рівненський єпископ УПЦ МП Пимен закликав допомагати українській армії, пораненим у шпиталях, а також надавати у монастирях прихисток біженцям. Митрополит Львівський і Галицький УПЦ МП Філарет категорично засудив війну Росії проти України, назвавши її сатанинським безумством і геноцидом українців.