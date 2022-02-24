Єпископ Пимен закликав не лише молитися, а допомагати українській армії та медикам

Нещодавно призначений єпископ Пимен, керуючий Рівненсько-Острозькою єпархією УПЦ МП, звернувся до вірян та духовенства стати на захист України та допомагати українській армії. Крім молитов за українську державу, єпископ Пимен закликав допомагати військовим та медикам, переказувати кошти на українську армію та не панікувати.

«Я закликаю усіх не піддаватися на провокації. Усіх, кого призивають на службу до української армії, прийти до військкоматів. Священиків благословляю надавати допомогу у шпиталях, а монастирі — підготувати можливі місця для переселенців для гарячих точок. Прошу в усіх молитися та допомагати українському народові», — сказав єпископ Пимен у зверненні до вірян.

Зазначимо, що УПЦ МП є частиною Російської православної церкви, її духовенство відзначалася проросійськими настроями.

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