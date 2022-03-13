Митрополит Філарет наголосив, що УПЦ молиться за українську владу і воїнів

Митрополит Львівський і Галицький Філарет Кучеров зробив чергове звернення з приводу війни Росії проти України. Він назвав дії російських окупантів геноцидом українського народу і звернувся до керівництва РФ із вимогою негайно припинити знищення українського народу.

«Духовенство Львівської єпархії Української православної Церкви категорично засуджує війну, яку віроломно розпочала Російська Федерація проти нашої держави і українського народу. Те, що відбувається сьогодні, це непросто гріх, а сатанинське безумство, що приводить до знищення невинних людей. Дії Росії по відношенню до українського народу все більше набувають сьогодні ознак геноциду», – заявив митрополит Філарет.

Він згадав сьогоднішнє бомбардування військового центру на Львівщині і вчорашнє бомбардування Святогірської лаври, де постраждали біженці. Митрополит називає жахливим те, що агресор називає боротьбою з нацизмом атаку житлових масивів з мирними жителями.

«Духовенство Львівської єпархії ще раз виголошує свою позицію: ми виступаємо за єдність українського народу та цілісність української держави в її конституційних кордонах. Ми засуджуємо агресію Російської Федерації та звертаємось до керівництва РФ – терміново припинити бомбардування населених пунктів, припинити знищення українського народу, вивести війська з території України та припинити війну», – наголосив Митрополит Львівський і Галицький.

Митрополит Кучеров нагадав, що у храмах Львівської єпархії щоденно моляться за президента і владу України, за українських воїнів, за керівників міста та області. А парафії збирають допомогу для Збройних сил України та Територіальної оборони та турбуються про переселенців.

Нагадаємо, Львівська архиєпархія УПЦ МП звернулась до митрополита Філарета з вимогою проголосити автокефалію від Російської православної церкви (РПЦ).

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