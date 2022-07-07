Чоловік намалював букву «Z» на постаменті пам'ятника Миколі Островському

Суд на Хмельниччині призначив 120 грн штрафу чоловікові, який намалював літеру «Z» на пам'ятнику комуністу. Після початку повномасштабної війни цей символ активно використовує російська пропаганда. Виявилось, що таким чином чоловік хотів висловитись проти монумента радянському діячеві. Суд визнав його винним у дрібному хуліганстві.

Як йдеться у постанові Шепетівського суду, 8 червня чоловік намалював символ «Z» на пам'ятнику Миколі Островському, що в центрі Шепетівки. На судовому засіданні чоловік пояснив, що намалював цей символ як «супротив комуністичному пам'ятнику».

Суддя Алла Цідик зазначила, що наразі символ «Z» є частиною російської пропаганди і тому заборонений для поширення. Відтак вона визнала чоловіка винним у порушенні ст. 173 КУпАП (дрібне хуліганство) та призначила йому максимальне за цією статтею покарання: 119 грн штрафу. Також чоловік повинен заплатити 494 грн судового збору.

Додамо, що згодом, 15 червня, Хмельницька обласна рада прийняла рішення демонтувати цей пам'ятник в рамках декомунізації.

Микола Островський є радянським ідеологом та письменником, у 20-х роках обіймав посаду секретаря окружкому комсомолу в Шепетівці. У віці 32 років він помер у Москві через хворобу, з тих пір радянська ідеологія активно використовувала його для пропаганди.

Згодомм Шепетівці відкрили музей Миколи Островського та звели на його честь пам'ятник. В 2020 році установу перейменували на музей пропаганди.