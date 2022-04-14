Пам'ятник танку Т-34 був встановлений у Хмельницькому в 1967 році

У Хмельницькому не будуть демонтувати пам'ятник радянському танку Т-34. За словами міського голови, на монументі давно встановлений український прапор, також башту танка фарбують в жовто-сині кольори, тож це дає підстави вважати його українським танком.

Про це заявив хмельницький міський голова Олександр Симчишин на брифінгу в четвер, 14 квітня. У відповідь на запитання журналістів, чи будуть демонтувати пам'ятник радянському танку Т-34, Олександр Симчишин відповів, що вважає танк українським.

«В нас танк український стоїть. Він давно уже ідентифікований як український, з синьо-жовтим прапором. Його вже навіть декілька разів фарбували у синьо-жовті кольори. Тому ми вважаємо його українським танком і він буде символом нашої перемоги над ордою, над совком і постсовком», – зазначив Олександр Симчишин.

Також він додав, що у місті готуються перейменувати декілька вулиць, названих на честь російських діячів. Спершу змінять назви центральних вулиць міста, а згодом візьмуться і за вулиці в віддалених мікрорайонах.

Додамо, що наразі у багатьох містах України тривають демонтажі радянських пам'ятників. У Тернополі вже знесли пам'ятник російському поетові Алєксандру Пушкіну та монумент радянським льотчикам. Також 14 квітня в Рівному демонтували з постамента самохідну артилерійську установку.