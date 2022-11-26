Танк із постамента демонтували 26 листопада, у День пам'яті жертв Голодоморів

У Хмельницькому демонтували з постамента танк Т-34, встановлений ще в 1967 році. Техніку згодом передадуть у музей. Питання, чи варто демонтувати цей танк, тривали у місті впродовж тривалого часу. Востаннє його обговорювали у квітні, коли в Україні масово зносили радянські пам'ятники та перейменовували вулиці, але тоді мерія вирішила його не демонтовувати, бо танк «вже став українським». Чому ж наразі влада міста змінила думку, невідомо.

Пам'ятник демонтували у суботу, 26 листопада, повідомив мер міста Олександр Симчишин. Він зазначив, що мерія спеціально обрала саме цю дату – День пам'яті жертв Голодоморів.

«Утилізовувати, різати ніхто його не буде. Зараз буде на збереженні, далі буде експонуватися у музеї. Це унікальний історичний експонат. Таких танків більше у світі немає. Буде музейним експонатом, нагадуватиме про окупаційне минуле», – написав міський голова.

Зазначимо, ще у квітні цього року Олександр Симчишин повідомляв, що танк демонтовувати не будуть, бо «він вже давно ідентифікований як український», а також його не раз фарбували у жовто-сині кольори. Чому ж рішення змінили, наразі не пояснюють.

Додамо, що танк Т-34 встановили як пам'ятник у Хмельницькому в 1967 році біля колишнього Будинку офіцерів. Згодом його перенесли на вулицю Кам'янецьку. Відомо, що саме цей танк використовувався у Другій світовій війні.