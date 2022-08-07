Влада села Лавринівці на Хмельниччині відмовилася переменовувати вулицю Жовтневу, пояснюючи це тим, що у жовтні мешканці села відзначають чимало свят. У офіційному поясненні відмови декомунізувати вулицю назвали Покрову, День поштаря, вчителя, лікаря та навіть День людей похилого віку, який, на думку виконкому сільради, відзначає більшість мешканців села. Це вже друге село на Хмельниччині, яке пояснює небажання змінювати радянську назву доволі дивними причинами.

Про ситуацію стало відомо після публікації громадською організацією «Декомунізація.Україна» відповіді за підписом сільського голови Юрія Криворчука. У документі йдеться, що питання про перейменування вулиці Жовтневої неодноразово піднімали на зборах села Лавринівці, однак, судячи з відповіді, більшість селян проти зміни назви. Відмову у виконкомі пояснюють тим, що у жовтні мешканці села відзначають чимало свят, зокрема, Покрову.

«Святкування Дня пошти, вчителя і лікаря теж припадає на жовтень місяць. Особливим є день захисників та захисниць, який відзначаємо 14 жовтня, так як в Лавринівцях проживають один інвалід і п'ять учасників АТО. 1 жовтня жителі села візначають міжнародний день людей похилого віку, а таких в Лавринівцях біля 70%. Враховуючи всі вище згадані події, а також думку жителів села, вирішили залишити одній з вулиць назву Жовтнева», – такі аргументи наводять у відповіді.

Зазначимо, що в Радянському Союзі влада активно називала вулиці Жовтневими на честь більшовицького повстання, яке сталось в жовтні 1917 року.

Додамо, що це не перша ситуація, коли місцева влада на Хмельниччині відмовляється перейменовувати вулицю Жовтневу через дивні причини. Раніше сільський голова Гуківської сільради Петро Ільницький також відмовлявся переменувати вулицю Жовтневу, оскільки «на ній росте багато дерев, які восени жовтіють». Втім, після резонансу сільрада таки перейменувала її на вулицю Героїв України.