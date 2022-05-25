Гуківська сільська рада вирішила не перейменовувати вулицю Жовтневу, бо «там ростуть багато дерев і восени вона жовта», натомість вулицю Пушкіна в одному із сіл Гуківської територіальної громади перейменували на Пушкінську, оскільки «у давнину на цій вулиці були розташовані пушки».

Рішення депутатів села Гуків (Хмельницька область) стосовно назв цих вулиць було прийняте ще 26 серпня 2021 року, однак про відмову перейменовувати вулиці з радянськими назвами на території громади стало відомо після оприлюднення офіційної відповіді сільського голови Петра Ільницького на звернення голови ГО «Світанок» та співзасновника проекту «Декомунізація. Україна» Вадима Позднякова на урядову гарячу лінію.

Фото Вадима Позднякова, Facebook

Як зазначається у відповіді Гуківської сільської ради від 23 травня, вулиця Пушкіна у селі Пукляки Гуківської громади у серпні 2021 року перейменована на Пушкінську, бо «в давнину на цій вулиці були розташовані пушки, через що вулиця отримала таку назву».

Разом із тим у сільраді додають, що залишили вулицю Жовтневу, оскільки вона не має стосунку до СРСР: «Назва вулиці Жовтнева також не стосується радянських часів, а названа місцевими жителями так тому, що там ростуть багато дерев і восени вона жовта», – йдеться у відповіді за підписом голови сільради Петра Ільницького.