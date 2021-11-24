Петро Сказків народився у Ворохті. Грав у гурті «Джарап» і «Перкалабі»

Більша частина мешканців вулиці Руднєва у Ворохті проголосували проти перейменування її на честь цимбаліста Петра Сказківа, який був учасником Майдану. Мешканці цієї вулиці вважають, що через перейменування у них виникнуть проблеми з оформленням документів. Опитування проводила Ворохтянська селищна рада на своїй офіційній сторінці.

Про небажання мешканців Ворохти перейменовувати вулицю Руднєва «Суспільному» розповів селищний голова Олег Дзем'юк. За його словами, більшість мешканців цієї вулиці вважає, що через перейменування у них виникнуть проблеми з оформленням документів.

«Спочатку ми закинули в Facebook-групу опитування, але жителі вулиці ідею перейменування не підтримали. Їх не цікавить історичний підтекст назви цієї вулиці. Кажуть, що їм це створить проблеми, для чого це міняти», — сказав Олег Дзем'юк.

На рішення мешканців Ворохти не перейменовувати вулицю Руднєва на честь героя Майдану Петра Сказківа відреагував засновник гурту «Перкалаба» Олег Гнатів.

«Вулиця Руднєва у Ворохті складається із двох частин, там є приблизно 30-40 хат. І цих сорок хат парить переоформлення документів, не 10 тисяч людей а сорок хат. з вулиці комісара Руднєва на вулицю Музиканта. Ну ок, моє особисте бо він був музикантом Перкалаба/Perkalaba, але вас знали через нього не тільки із-за Перкалаби, а і як музиканта який простояв з цимбалєтами весь майдан і Ворохту Україна знала крім трампліна через Петруся. Петрусь помер в лютому від раптового раку легень», – прокоментував Олег Гнатів.

Додамо, що Петро Сказків народився 15 травня 1987 року у Ворохті. Брав участь у шоу «Україна має талант», де став фіналістом. Учасник рок-колективу «Джарап». У 2014 році брав участь у Революції гідності, де підтримував людей музикою. Помер 4 лютого 2021 року від раку легень. Похований у Ворохті.

Семен Руднєв під час Української революції воював проти української армії. Потім був командиром Червоної армії. З початком Радянсько-німецької війни він організував на Сумщині місцевий партизанський загін. Згодом Руднєв став активним діячем радянського партизанського руху. Під час стоденного Карпатського рейду 1943 року брав участь у бойових зіткненнях із загонами УПА.