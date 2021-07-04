Туристичнне гасло селища біля Говерли – «Скочимо до Ворохти»

Селище Ворохта Івано-Франківської області отримала туристичний бренд із вказівником у формі лижі та гуцульськими символами, повідомила Ворохтянська селищна рада у Facebook.

«За основу лого взято вказівник, який символізує форму лижі. Кольорова гамма та ромбічні символи взяті з візерунку гуцульських килимів», – йдеться у повідомленні.

У селищній раді додали, що туристичне гасло Ворохти пов’язане з її історичним минулим та легендою про походження.

«За переказами, у перших жителів присілка Мочерняків був слуга, що втік з польської армії, якого звали Ворохта. Він був дуже здібним, і до нього часто зверталися за порадами, приказуючи “іду до Ворохти”. Звідсіля й пішла в народі назва нового гірського поселення – Ворохта», – наголошується у повідомленні.

Також у туристичному бренді використали діалектичне слово «Скочимо» , яке пов’язали зі стрибками з трампліна, що пропонують у Ворохті. До слогана «Скочимо до Ворохти» розробники бренду запропонували ще й містичну тваринку, яку назвали Ворохатий. Її планують використовувати для стікерів, смайликів, наліпок та з промоційними цілями.

Відомо, що над створенням стратегії бренду Ворохти працювала Агенція туристичних ініціатив спільно із робочою групою, підприємцями та активними місцевими жителями.

Ворохта – селище міського типу Яремчанської міськради Івано-Франківській області. Розміщене на висоті 850 метрів над рівнем моря, на річці Прут, майже з усіх сторін оточена горами і лісами. Курорт Ворохта є центром підготовки українських спортсменів зі стрибків із трампліна, біатлону, лижних перегонів. Воно розташоване за 21 км від найвищої вершини українських карпат – гори Говерла.