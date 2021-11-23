Біля Буковелю розпочалася реконструкція залізничної станції «Татарів»
Заміну назву на «Татарів-Буковель» вирішуватимуть на громадських слуханнях
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На залізничній станції у Татарові розпочалася реконструкція. Тут облаштують громадські туалети, відкриють касу, автостоянку, продовжать перон та відремонтують залу очікування. Вже 12 грудня залізнична станція «Татарів» прийматиме пасажирів із семи потягів, повідомила у вівторок, 23 листопада, прес-служба Ворохтянської селищної ради.
За словами керівника «Львівської залізниці» Юрія Іщука, капітальна реконструкція всієї будівлі татарівського вокзалу відбудеться з 2022 по 2023 роки. Тривалість ремонтних робіт пов’язана із складністю процедури проектування та проходження експертизи, адже будівля є пам’яткою архітектури місцевого значення.
Під час сесії Ворохтянської селищної ради, яка відбулась 11 листопада, депутати не погодили перейменування зупинкового пункту «Татарів» на «Татарів-Буковель». Остаточне рішення про зміну назви обговорять на громадських слуханнях у селі Татарів після того, як в області скасують карантинні обмеження.
Додамо, що «Укрзалізниця» завила, що починає реновацію станції Татарів на Прикарпатті та ініціює процедуру перейменування станції на Татарів-Буковель. Реновація станції пов’язана з тим, що вона є географічно найближчою — 15 км або від 20 хвилин у дорозі — до популярного урочища Буковель та однойменного лижного курорту.
Крім того, відповідно до нового графіка руху поїздів через Буковель прямуватимуть сім поїздів:
- №5/6 Маріуполь — Рахів;
- №15/16 Харків — Рахів;
- №55/56 Київ — Рахів;
- №95/96 Київ — Рахів;
- №25/26 Одеса — Рахів;
- №125/126 Миколаїв — Рахів;
- №130/129 Кременчук — Ворохта (з групою причіпних вагонів Полтава — Ворохта).
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