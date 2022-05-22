Верховна Рада остаточно заборонила символіку окупантів та проросійські ГО
Парламентарі також заборонили створювати об'єднання, спрямовані проти державного суверенітету України
Верховна Рада України на спеціальному засіданні у неділю, 22 травня, повторно ухвалила законопроект про заборону пропаганди російського нацистського тоталітарного режиму та символіки, яку використовує держава-терорист Росія під час війни проти українського народу. Законопроект №7214 був прийнятий з урахуванням пропозицій президента Володимира Зеленського. Інформація про це з'явилася на сайті Верховної Ради.
Як повідомив у своєму Telegram-каналі народний депутат від «Голосу» Ярослав Железняк, «за» проголосували 313 нардепів.
Зокрема, нова постанова передбачає:
- заборону на використання латинських літер «Z» і «V» у контексті виправдання збройної агресії Кремля;
- запровадження нових термінів, зокрема «держава-терорист», «пропаганда російського нацистського тоталітарного режиму, акту агресії проти України з боку РФ як держави-терориста» «символіка військового вторгнення російського нацистського тоталітарного режиму в Україну»;
- визнання РФ державою-терористом, яка вчиняє геноцид проти українського народу і порушує закони та звичаї війни.
Своєю чергою голова партії «Слуга народу» Олена Шуляк зауважила, що прийнятий законопроект №7214 включає пропозиції президента, які дозволяють використовувати символіку, про яку йшлося вище, у низці випадків:
- в експозиціях музеїв, тематичних виставках, бібліотечних фондах;
- у наукових дослідженнях;
- у реконструкціях;
- у навчальних матеріалах, які використовуються в освітніх процесах.
При цьому зазначається, що відповідні матеріали не мають нести пропагандистський характер і виправдовувати війну, яку розпочав Кремль проти України.
Крім того, згідно із пропозиціями президента, запроваджується заборона на утворення і діяльність громадських об’єднань, мета або дії яких спрямовані на ліквідацію незалежності України, зміну конституційного ладу насильницьким шляхом, порушення суверенітету і територіальної цілісності держави, підрив її безпеки, незаконне захоплення державної влади, пропаганду війни.
Також запроваджується заборона використання символіки воєнного вторгнення російського нацистського тоталітарного режиму в Україну у символіці громадських об'єднань.
Нагадаємо, що 1 квітня, під час засідання Верховної Ради народні депутати проголосували за заборону проросійських політичних партій. Партію можуть ліквідувати за популяризацію ворожої влади, заперечення збройної агресії проти України.