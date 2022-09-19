Мешканці села Заболоття вже декілька років конфліктують між собою через храм

Райсуд на Рівненщині призначив два роки умовно літній прихильниці УПЦ МП, яка під час церковного конфлікту вилами вдарила прихильника ПЦУ. Жінка нанесла йому по руці сильний удар металевою частиною вил. Медики діагностували в потерпілого перелом зі зміщенням. В суді обвинувачена Ніна Ш. розкаялась. Суд призначив їй два роки іспитового терміну, а ще постановив виплатити потерпілому 11,5 тис. грн компенсації.

Як йдеться у вироку Володимирецького райсуду, інцидент стався 10 серпня 2021 року. У суді обвинувачена розповіла, що в той день до неї зателефонував священик. Він повідомив, що біля місцевого храму перебувають прихильники ПЦУ, і попросив туди прийти. За її словами, біля храму була зламана огорожа, а на подвір'ї перебувало чимало людей.

«Оскільки вона особисто приймала участь у будівництві храму, а після цього протягом багатьох років разом з іншими односельчанами доглядала будівлю, покращувала, підтримувала належний стан, постійно відвідувала богослужіння, і це є дуже важливо для неї, вона сприйняла події на подвір'ї храму дуже емоційно. Під час судових дебатів та в останньому слові обвинувачена визнала, що вона нанесла удар по руці потерпілого палкою, яку вона тримала в руці», – йдеться у вироку.

Потерпілий також розповів свою версію подій. За його словами, в той день прихильники ПЦУ прийшли прибрати територію храму, але одразу ж на місце прийшли також прихильники УПЦ МП, які розпочали агресивний конфлікт. Під час сварки Ніна Ш. нанесла йому удар по руці металевою частиною вил. Чоловікові стало погано, знайомий відвіз його до лікарні, де медики діагностували закритий перелом зі зміщенням. Чоловік тривалий час лікувався та проходив реабілітацію.

Володимир В. не вимагав суворого покарання для нападниці. Втім, він подав цивільний позов з вимогою заплатити йому 1,5 тис. грн матеріальної шкоди та 50 тис. грн моральної шкоди. Відомо, що Ніна Ш. попросила вибачення та заявила, що готова відшкодувати витрати на лікування.

Пом'якшуючими обставинами стало те, що жінка розкаялась, до цього судимостей не мала, також суд взяв до уваги її похилий вік. Натомість обтяжуючих обставин не виявили.

Суддя Олена Іванків визнала жінку винною у порушенні ч.1 ст. 122 ККУ (умисне середньої тяжкості тілесне ушкодження) і призначила їй два роки умовно. Також суддя частково задовольнила цивільний позов. Тож Ніна Ш. повинна буде заплатити 1,5 тис. грн витрат на лікування та ще 10 тис. грн моральної компенсації.

Вирок наразі не набрав законної сили, його можна оскаржити в апеляційному суді.

Зазначимо, що мешканці села Заболоття Вараського району конфліктують через храм ще з 2019 року. Тоді громада Свято-Іоанно-Богословської парафії вирішила перейти в ПЦУ. Прихильники УПЦ МП звернулись до суду, втім, в 2021 році Верховний суд не задовольнив їхню скаргу. Судова тяганина у цій справі триває і досі. Згідно з даними на YouControl, наразі храм належить громаді Православної церкви України.