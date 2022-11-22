Оперативники СБУ біля Києво-Печерської лаври

Служба безпеки вранці у вівторок, 22 листопада, почала обшуки у Києво-Печерській лаврі, підконтрольній УПЦ МП, а також у Корецькому монастирі, підпорядкованому безпосередньо московському патріарху Кіріллу. Обшуки пройшли й на інших об’єктах УПЦ МП на Рівненщині. За інформацією спецслужби, правоохоронці проводять на території цих об’єктів контррозвідувальні заходи.

«Служба безпеки України проводить контррозвідувальні (безпекові) заходи на території Свято-Успенської Києво-Печерської Лаври у Києві. Ці заходи відбуваються спільно з Національною поліцією та Національною гвардією в межах системної роботи СБУ з протидії підривній діяльності російських спецслужб в Україні», – йдеться в повідомленні.

Аналогічне пояснення спецслужба опублікувала і щодо обшуків на території Корецького Свято-Троїцького монастиря в місті Корець Рівненської області, жіночого монастиря на честь Волинської ікони Божої Матері в селі Серники Зарічненського району Рівненщини та на території приміщень Сарненсько-Поліської єпархії УПЦ МП.

СБУ констатувала, що, враховуючи збройну агресію Росії, зростає ризик вчинення терористичних актів, диверсій, захоплення заручників, особливо в місцях великого скупчення громадян. Тож, за словами правоохоронців, вказані заходи вони проводять для:

недопущення використання релігійних об’єктів як осередку «русского мира»;

перевірки даних про використання приміщень УПЦ МП для переховування диверсійно-розвідувальних груп, іноземців, зберігання зброї тощо;

убезпечення населення від провокацій і терористичних актів.

За безпосередньої участі представників церкви правоохоронці:

проводять огляд території та приміщень Лаври і монастирів для виявлення заборонених до обігу предметів;

здійснюють перевірку осіб на території цих об’єктів щодо їхньої причетності до протиправної діяльності на шкоду державному суверенітету України.

«Усі дії відбуваються в межах чинного законодавства. Наголошуємо, що у своїй діяльності СБУ дотримується принципу неупередженості до діяльності будь-якої релігійної конфесії та поважає право кожного громадянина на свободу світогляду і віросповідання, як це визначено Конституцією України», – наголосили в СБУ.

Раніше Служба безпеки України повідомляла, що відкрила кримінальне провадження щодо прославляння «русского мира» у Києво-Печерській лаврі. Перед цим священник та викладач Київської православної богословської академії Михайло Омелян в своєму Facebook опублікував відео, де на території Києво-Печерської лаври йде молебень за Росію.