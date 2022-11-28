СБУ провела обшуки в Івано-Франківську та в Почаєві

Під час обшуків у Почаївській духовній семінарії та Івано-Франківській єпархії УПЦ МП працівники СБУ виявили велику кількість проросійської літератури, у якій заперечувалося існування України як держави. СБУ відкрила кримінальну справу за розпалювання міжнаціональної та релігійної ворожнечі.

Як у понеділок, 28 листопада, повідомила прес-служба СБУ в Івано-Франківській області, під час обшуків, проведених напередодні, у неділю, 27 листопада, у приміщеннях єпархії УПЦ МП у Франківську та у Почаївській духовній семінарії правоохоронці виявили проросійську літературу та символіку «великого войска Донского», яке брало участь в окупації Донбасу.

«СБУ вивчає походження зразків символіки «великого войска Донского», яку виявили в одному з підсобних приміщень Івано-Франківської єпархії УПЦ (МП). Зокрема, йдеться про шеврони цього незаконного збройного формування, яке у 2014 році допомогло рашистам окупувати частину Донецької та Луганської областей», – йдеться у повідомленні СБУ.

Крім того, під час огляду приміщень єпархії СБУ виявила проросійську та антиукраїнську агітаційну літературу, у якій заперечується існування українського народу і мови та право України на державність. Також СБУ знайшла брошури та книжки ксенофобського змісту з образливими вигадками про інші національності та релігії. «Більшість літератури – авторства російських авторів та видання російських друкарень», – уточнюють в СБУ.

Наразі правоохоронці відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 161 ККУ (розпалювання національної, регіональної, расової чи релігійної ворожнечі та ненависті). Крім того, контррозвідка СБУ вивчає походження виявленої в одному з підсобних приміщень символіки незаконних збройних формувань періоду початку російської агресії на Донбасі 2014 року.