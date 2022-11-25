Російські паспорти виявили у осіб з числа керівників єпархії УПЦ МП на Буковині

Під час обшуків у єпархіальному управлінні УПЦ МП у Чернівцях СБУ виявила російські паспорти у керівників єпархіальних структур, а також оптові партії проросійської літератури, яка закликає до підтримки окупантів. Крім того, СБУ знайшла листування єпархії з московськими кураторами, від яких чернівецькі священики отримували «методички» щодо проведення церковних літургій після повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

Про обшуки на території єпархіального управління Чернівецько-Буковинської єпархії УПЦ МП стало відомо після оприлюднення публікації Facebook. Зокрема, у прес-службі єпархії повідомили, що СБУ проводить обшуки у приміщеннях Чернівецько-Буковинської єпархії УПЦ МП та на території Свято-Миколаївського храму Чернівцях.

«Інформація, яка циркулює в інтернеті про захоплення Свято-Миколаївського храму та єпархіального управління озброєними людьми є недостовірною. Жодних представників сторонніх релігійних організацій на території єпархії немає. Це не захоплення», – зазначили у єпархіальному управлінні.

Як повідомило видання LB.ua з посиланням на власні джерела, під час обшуку в адміністрації єпархії правоохоронці застали секретаря Чернівецької єпархії УПЦ МП Архімандрита Никиту в момент фізичної близькості з хлопцем, який співає у церковному хорі. LB.ua уточнює, що у середу, 23 листопада, цього синод УПЦ обрав єпархіальним архієреєм Івано-Франківської єпархії – замість митрополита Івано-Франківського і Коломийського Серафима, який утік до Росії.

Пізніше прес-служба СБУ оприлюднила офіційні дані результати обшуків на території Чернівецько-Буковинської єпархії УПЦ МП. За даними СБУ, правоохоронці виявили документи, які підтверджують наявність російського громадянства у керівництва єпархіальних структур.

«Викрито листування керівників єпархії зі своїми московськими кураторами, в яких вони отримують «методички» щодо «особливостей» проведення церковних літургій після повномасштабного вторгнення. Представники РПЦ ставили завдання займатися дезінформацією щодо суспільно-політичної обстановки в Україні та ситуації на фронті. Зокрема, вимагали від священників УПЦ заперечувати збройну агресію РФ, розповідати про нібито утиски «московської церкви» тощо», – йдеться у повідомленні СБУ.

Крім того, правоохоронці виявили у єпархії склади з оптовими партіями прокремлівської літератури, яка вихваляє країну-агресора та закликає підтримати окупантів. Також під час огляду комп’ютерів керівництва єпархії виявлено фотокопії посвідчень росіян, які брали участь у бойових діях проти українських військ.

«Серед таких документів – посвідка «героя Росії», підписана міністром оборони РФ за «захоплення Криму» у 2014 році», – уточнили в СБУ.

Наразі правоохоронці відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 111 (державна зрада) Кримінального кодексу України. Зараз тривають процесуальні дії.