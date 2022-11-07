Священнослужитель підтримував політику Кремля та схвалював дії РФ

Митрополиту Української православної церкви Московського патріархату на Вінниччині Іонафану (Єлецькому) висунули офіціне звинувачення у розпалюванні релігійної ворожнечі і вручили підозру. Про це 7 листопада повідомила СБУ.

«Відповідно до висновків незалежної експертизи, проведення якої ініціювала СБУ, митрополит здійснював умисні дії, спрямовані на розпалювання релігійної ворожнечі та образу почуттів громадян у зв’язку з їхніми релігійними переконаннями. Відповідні матеріали, зокрема, були розміщені на особистому сайті священика», – повідомили у прес-службі СБУ.

СБУ не повідомляє ім'я вінницького ієрарха УПЦ МП, проте обставини вказують на митрополита Іонафана – в миру Анатолій Єлецьких.

Фігурант отримав повідомлення про підозру за ч. 2 ст. 161 ККУ (порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної, регіональної належності, релігійних переконань, інвалідності та за іншими ознаками).

В СБУ зазначають, що наразі проводиться весь комплекс слідчо-оперативних заходів для розслідування і проведення експертиз за іншими фактами діяльності митрополита.

Як інформував ZAXID.NET, 12 жовтня в СБУ повідомили, що керуючий однієї з єпархій Української православної церкви Московського патріархату на Вінниччині виправдовував агресію Російської Федерації і розпалював міжконфесійну ворожнечу серед вірян.

В СБУ зазначали, що в рамках роботи із нейтралізації загроз державній безпеці слідство встановило, що навіть після початку повномасштабного вторгнення окупаційних військ РФ в Україну священнослужитель підтримував політику Кремля та схвалював дії Росії.

Як повідомляють у прес-службі Вінницької обласної прокуратури, за даними слідства, архієрей, керуючись проросійськими ідеологічними мотивами, усвідомлюючи протиправність своїх дій, розмістив на вебсайті з російським доменом російськомовну статтю «С открытым шлемом, без забрала. Заметки на полях последних событий в православном мире» власного авторства. Стаття також була опублікована на офіційному сайті єпархії, якою керує підозрюваний, та в соціальних мережах для загального доступу.

У ній Іонафан, зокрема, заперечує самостійність Православної Церкви України, називає її священників «самосвятами-раскольниками», Україну у статті він називає «Малороссией» та вважає, що її захопив патріарх Константинопольський Варфоломій І. Водночас підозрюваний вважає істинною церквою «Московский Патриархат», який, на його думку, має панувати у світовому православ'ї.